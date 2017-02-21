Прохоров: Каждый спортсмен из доклада Макларена должен подать в суд на WADA за клевету
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) следует публично представить все данные доклада Ричарда Макларена, включая имена и фамилии спортсменов, и доказать вину каждого из них, в противном случае российские атлеты должны подать в суд на WADA за клевету. Такое мнение высказал бизнесмен, бывший глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров в интервью «Коммерсанту».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во второй части доклада Макларена, опубликованной 9 декабря 2016 года, утверждается, что более 1000 российских спортсменов причастны к допинговым махинациям. Отдельно были обнародованы документы, которые WADA представил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, в них фамилиям спортсменов соответствует номер пробы, которые, возможно, были подменены. Все имена в документах скрыты, они известны только международным федерациям и WADA.
«Как мне представляется, есть план, который позволит заставить WADA остановить беспредел и сесть за стол переговоров на равных условиях, — заявил Прохоров. — Потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от WADA сделать доклад Макларена публичным — сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме
По мнению Прохорова, следует потребовать от WADA публичности всех терапевтических исключений — документов, на основании которых спортсмену разрешается употребление запрещенных веществ по заключению врачей. «Любой болельщик в любой точке мира должен иметь возможность через Интернет узнать, кого проверяют, а кого нет офицеры WADA, кто был пойман на употреблении запрещенных препаратов, а кто употребляет их с разрешения этой организации. Если потребуется, собрать подписи мировых атлетов в поддержку этой инициативы», — сказал Прохоров.
При этом он отмечает, что правила должны быть понятны и прозрачны. «Мне не хотелось бы, чтобы сложилось неверное впечатление, что я оправдываю и защищаю допинг в спорте, — продолжил Прохоров. — Ровно наоборот — я за чистые, прозрачные и справедливые правила для всех, когда понятно, за что спортсмен несет ответственность, какие у него права и кто держит ответ за ошибку, если она ломает спортивную карьеру. От этого выиграют и любители спорта, и спортсмены».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter