Прохоров: Каждый спортсмен из доклада Макларена должен подать в суд на WADA за клевету

Во второй части доклада Макларена, опубликованной 9 декабря 2016 года, утверждается, что более 1000 российских спортсменов причастны к допинговым махинациям. Отдельно были обнародованы документы, которые WADA представил бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, в них фамилиям спортсменов соответствует номер пробы, которые, возможно, были подменены. Все имена в документах скрыты, они известны только международным федерациям и WADA.

«Как мне представляется, есть план, который позволит заставить WADA остановить беспредел и сесть за стол переговоров на равных условиях, — заявил Прохоров. — Потребовать (если необходимо, то и в судебном порядке) от WADA сделать доклад Макларена публичным — сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках. Подать в суд на Макларена и WADA от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету. Потребовать по одному миллиону долларов компенсации (не меньше) по каждому иску. Пусть WADA потрудится доказать виновность спортсменов, либо заплатит за клевету».

По мнению Прохорова, следует потребовать от WADA публичности всех терапевтических исключений — документов, на основании которых спортсмену разрешается употребление запрещенных веществ по заключению врачей. «Любой болельщик в любой точке мира должен иметь возможность через Интернет узнать, кого проверяют, а кого нет офицеры WADA, кто был пойман на употреблении запрещенных препаратов, а кто употребляет их с разрешения этой организации. Если потребуется, собрать подписи мировых атлетов в поддержку этой инициативы», — сказал Прохоров.

При этом он отмечает, что правила должны быть понятны и прозрачны. «Мне не хотелось бы, чтобы сложилось неверное впечатление, что я оправдываю и защищаю допинг в спорте, — продолжил Прохоров. — Ровно наоборот — я за чистые, прозрачные и справедливые правила для всех, когда понятно, за что спортсмен несет ответственность, какие у него права и кто держит ответ за ошибку, если она ломает спортивную карьеру. От этого выиграют и любители спорта, и спортсмены».