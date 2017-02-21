Национальные Олимпийские комитеты Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
Национальные Олимпийские комитеты Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте НОК РК.
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«Глава Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев и президент Национального Олимпийского комитета Ирана Кумарс Хашеми подписали меморандум о сотрудничестве в области развития спорта на территории
В ходе беседы президент иранского НОК отметил исключительную важность соглашения для обмена опытом и укрепления отношений спортивных ведомств двух стран. В свою очередь Тимур Кулибаев отметил, что в этом году НОК Казахстана празднует свое 25-летие, пригласив иранского коллегу в Астану. Также в это время в столице Казахстана планируется провести Генеральную Ассамблею
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