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https://sport.mail.ru/news/olympics/28845509/
21 февраля 2017, 9:58 | Олимпизм | Vesti.kz

Национальные Олимпийские комитеты Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

Национальные Олимпийские комитеты Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщается на официальном сайте НОК РК.

Глава НОК РК пригласил иранского коллегу в Астану. Увеличить
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«Глава Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев и президент Национального Олимпийского комитета Ирана Кумарс Хашеми подписали меморандум о сотрудничестве в области развития спорта на территории Центрально-азиатского региона.

В ходе беседы президент иранского НОК отметил исключительную важность соглашения для обмена опытом и укрепления отношений спортивных ведомств двух стран. В свою очередь Тимур Кулибаев отметил, что в этом году НОК Казахстана празднует свое 25-летие, пригласив иранского коллегу в Астану. Также в это время в столице Казахстана планируется провести Генеральную Ассамблею Центрально-азиатской зоны ОСА, — говорится в сообщении.

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