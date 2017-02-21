Национальные Олимпийские комитеты Казахстана и Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

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«Глава Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Тимур Кулибаев и президент Национального Олимпийского комитета Ирана Кумарс Хашеми подписали меморандум о сотрудничестве в области развития спорта на территории Центрально-азиатского региона.