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20 февраля 2017, 21:04 | Олимпизм | ТАСС

Левитин: Проект национальной антидопинговой программы готов

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Проект национальной антидопинговой программы по итогам работы Независимой общественной антидопинговой комиссии под председательством Виталия Смирнова готов. Об этом в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано во вторник, заявил помощник президента РФ, вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин.

<nobr>Вице-президент</nobr> Олимпийского комитета России отметил что все рекомендации из первого доклада Макларена выполнены. Увеличить
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Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению президента РФ Владимира Путина после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

«Была создана независимая антидопинговая комиссия во главе с Виталием Смирновым, которая проанализировала ситуацию с употреблением допинга в России и изучила международный опыт, — сказал Левитин. — Проект документа по итогам ее работы уже есть. В нем все расписано, все лучшие мировые практики. И главное, мы ждем вывода по второму докладу господина Макларена в Международный олимпийский комитет (МОК)».

«Что касается фамилий спортсменов, то их сообщили международным федерациям разных видов спорта. И они сами принимают решение, допускать россиян, заподозренных в допинге, к соревнованиям или нет. Паралимпийцев, к сожалению, пока не допускают к Олимпиаде в Южной Корее, это крайне вызывающе, наш Паралимпийский комитет обращается в суды, также, как и другие наши спортсмены. Внушает оптимизм, что МОК предварительно подтвердил участие в Олимпиаде 2018 года нашему Олимпийскому комитету», — отметил Левитин.

Левитин отметил, что все рекомендации из первого доклада Макларена выполнены.

«Было принято решение о передаче антидопинговой лаборатории в МГУ. Одним из замечаний было то, что министерство спорта не может быть учредителем такой лаборатории, и было предложено сделать учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны. Так что все рекомендации, которые были в первом докладе господина Макларена, выполнены. Теперь ждем дополнений по его второму докладу, по ним работаем, но пока нам не дают данные по конкретным фамилиям», — заключил Левитин.

Доклад Макларена

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном 18 июля 2016 года представила первую часть доклада об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 года по 2015 год, всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

9 декабря в Лондоне Макларен презентовал вторую часть своего доклада, в которой утверждалось, что более тысячи российских атлетов были причастны к допинговым махинациям. После обнародования все данные были переданы в Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации, которые начали расследования в отношении россиян. МОК заявил, что перепроверит все допинг-пробы российских спортсменов с Олимпийских игр 2010 и 2014 годов, а также с летних Игр-2012 в Лондоне.
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