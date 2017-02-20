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20 февраля 2017, 15:57 | Олимпизм | ТАСС

Талисманом зимних Всемирных военных игр стал леопард

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Леопард избран талисманом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Право представить талисман Игр получил посол предстоящих соревнований Михаил Галустян.

«Мне безумно приятно быть послом, очень хочу попасть в Сочи и переживать за сборную. Талисманом избран леопард. Это животное символизирует силу и отвагу. Уверен, что леопард поможет нашим спортсменам завоевать медали Игр», — сказал Галустян.

Ранее на площадке информационного агентства России ТАСС были презентованы медали соревнований и форма сборной России.

Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта. В соревнованиях примут участие спортсмены из 26 стран.
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