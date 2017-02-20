Талисманом зимних Всемирных военных игр стал леопард
МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Леопард избран талисманом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Право представить талисман Игр получил посол предстоящих соревнований Михаил Галустян.
«Мне безумно приятно быть послом, очень хочу попасть в Сочи и переживать за сборную. Талисманом избран леопард. Это животное символизирует силу и отвагу. Уверен, что леопард поможет нашим спортсменам завоевать медали Игр», — сказал Галустян.
Ранее на площадке информационного агентства России ТАСС были презентованы медали соревнований и форма сборной России.
Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди
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