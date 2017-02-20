Талисманом зимних Всемирных военных игр стал леопард

«Мне безумно приятно быть послом, очень хочу попасть в Сочи и переживать за сборную. Талисманом избран леопард. Это животное символизирует силу и отвагу. Уверен, что леопард поможет нашим спортсменам завоевать медали Игр», — сказал Галустян.

Ранее на площадке информационного агентства России ТАСС были презентованы медали соревнований и форма сборной России.