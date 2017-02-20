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20 февраля 2017, 14:48 | Олимпизм | ТАСС

Шрайвер: Россия является важным звеном Специальной олимпиады

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россия является важным участником Всемирной специальной олимпиады. Об этом заявил журналистам президент этих игр Тимоти Шрайвер.

В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушениями интеллектуального развития.

«Спорт должен вдохновлять людей, вдохновлять молодежь. Мы верим в чистоту спорта: без вмешательства политики, коррупции и прочего, — сказал Шрайвер. — На сегодняшний день наша организация является одной из самых массовых в мире. И Россия является важным ее звеном».

Также он добавил, что не сомневается в том, что российские атлеты на этих играх будут чисты от допинга. «В России чистый спорт, в котором нет допинга, если мы говорим про Специальную олимпиаду. Я иностранец, и после приезда в Россию меня 24 часа в сутки только и спрашивают про коррупцию и допинг», — сказал Шрайвер.

Всемирная специальная олимпиада пройдет 14—25 марта в Австрии. В соревнованиях примет участие российская команда в составе 125 спортсменов из 20 регионов России.
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