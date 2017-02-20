Шрайвер: Россия является важным звеном Специальной олимпиады

В Специальной олимпиаде участвуют люди с нарушениями интеллектуального развития.

«Спорт должен вдохновлять людей, вдохновлять молодежь. Мы верим в чистоту спорта: без вмешательства политики, коррупции и прочего, — сказал Шрайвер. — На сегодняшний день наша организация является одной из самых массовых в мире. И Россия является важным ее звеном».

Также он добавил, что не сомневается в том, что российские атлеты на этих играх будут чисты от допинга. «В России чистый спорт, в котором нет допинга, если мы говорим про Специальную олимпиаду. Я иностранец, и после приезда в Россию меня 24 часа в сутки только и спрашивают про коррупцию и допинг», — сказал Шрайвер.