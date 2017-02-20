Водянова: России надо провести Специальную олимпиаду для позитивных изменений в обществе

«Если Специальная олимпиада пройдет в России, то положительные изменения в нашем обществе произойдут раньше», — считает Водянова.

Всемирные зимние игры Специальной олимпиады, в которой участвуют люди с нарушениями интеллектуального развития, пройдут 14—25 марта в Австрии.

«В Специальной олимпиаде больше стран-участниц, чем в Олимпийских или Паралимпийских играх. Я вижу, как через спорт эта организация меняет людей. Это мероприятие, которое меняет жизнь, показывает спортсменам, что у них больше сходств с нами, обычными людьми, чем различий. Это является и возможностью пройти бесплатный медицинский осмотр, а также получить консультацию врачей», — сказала Водянова.

В соревнованиях в Австрии примет участие российская команда в составе 125 человек из 20 регионов России.

«Оказывается, российская сборная самая многочисленная и результативная в мире. Но в России до сегодняшнего дня про эти Игры мало кто знал», — добавила Водянова.