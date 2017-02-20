Водянова: России надо провести Специальную олимпиаду для позитивных изменений в обществе
МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. России следует провести Специальную олимпиаду, чтобы добиться позитивных изменений в обществе. Об этом заявила член Совета директоров Специальной олимпиады России, основатель фонда «Обнаженные сердца», супермодель Наталья Водянова.
«Если Специальная олимпиада пройдет в России, то положительные изменения в нашем обществе произойдут раньше», — считает Водянова.
Всемирные зимние игры Специальной олимпиады, в которой участвуют люди с нарушениями интеллектуального развития, пройдут
«В Специальной олимпиаде больше
В соревнованиях в Австрии примет участие российская команда в составе 125 человек из 20 регионов России.
«Оказывается, российская сборная самая многочисленная и результативная в мире. Но в России до сегодняшнего дня про эти Игры мало кто знал», — добавила Водянова.
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