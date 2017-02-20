Пригласительный в кредит. МОК позвал Россию на Олимпиаду

Пригласить — пригласим, но участие не обещаем

МОК разослал в Национальные олимпийские комитеты приглашения на участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане. Среди получивших дежурное приглашение за подписью Томаса Баха оказался и Олимпийский комитет России.



Но окончательное решение об участии сборной России в Играх-2018 ещё не принято. Когда именно вердикт будет вынесен, МОК пока не говорит. Наши спортсмены участвуют в так называемых предолимпийских неделях по разным видам спорта, а другие олимпийские комитеты уже бронируют гостиницы и планируют перелёты. Всё дело в продолжающихся расследованиях по докладу Ричарда Макларена, на основании которого уже несколько наших спортсменов, в том числе и олимпийские чемпионы, отстранены от участия в соревнованиях.



МОК создал две комиссии, которые в ближайшее время должны выступить со своими докладами. Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Если нашу сборную допустят до соревнований, состав делегации может составить около 400 человек. Но пока россиян пригласили в кредит, который могут и не одобрить.

Лучше собаку приютить, чем съесть

Кстати, неизвестно, мясом какого качества будут кормить участников Олимпиады в Пхёнчхане.

В Канныне, где проходил Турнир четырёх континентов по фигурному катанию (также предолимпийская проверка), двукратные чемпионы мира канадцы Мегань Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в соревнованиях спортивных пар.



После окончания турнира Дюамель заявил, что уедет в Канаду с собакой. Дело не в том, что у фигуристки не было собаки — у Меган есть и собака, и кошка — а в том, чтобы южнокорейское животное не стало жертвой индустрии по переработке мяса. Об этом канадскую спортсменку попросила местная зоозащитная организация, и Дюамель ответила согласием.



Напомним, что в 2014-м из Сочи в США с целым семейством собак уехал фристайлист Гас Кенворти.

Перкинс Дмитриеву пока не соперник

На прошлой неделе спортивная общественность была взбудоражена сообщением о том, что двукратный чемпион мира по велоспорту на треке, призёр Олимпиады-2012 австралиец Шейн Перкинс будет выступать за сборную России.



В Кали (Колумбия) на завершившемся этапе Кубка мира Перкинс уже выступал в статусе независимого спортсмена — пока ещё не россиянин, но уже не австралиец. Естественно, что он ограничился индивидуальными видами — спринтом и кейрином. В спринте Перкинс добрался до четвертьфинала, в котором без шансов проиграл своему другу, лидеру сборной России Денису Дмитриеву. А в кейрине пробился в главный финал, но занял шестое место. Дмитриев, кстати, выиграл единственное золото сборной России в Колумбии. Всего же наши трековики завоевали 10 наград.

Оправдание норвежских астматиков

Независимая экспертная комиссия, в которую входили представители Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, не выявила нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками. Многие национальные федерации лыжных гонок не раз говорили, что норвежцы со своими ингаляциями балансируют на грани правил, вопрос о подобных методах поднимала и президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Комиссия нарушений не нашла, кроме этической проблемы в использовании небулайзера с морской солью молодыми спортсменами. Норвежцы никакой проблемы не видят и уже заявили, что использование ингаляций будет продолжено.

Болт — лучший. Байлс — тоже

Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт признан лучшим спортсменом 2016 года по версии Мировой академии спорта Laureus. Болт получил эту награду в четвёртый раз в карьере. В прошлом году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал золотые медали в беге на 100 и 200 м и в эстафете 4 по 100 м и объявил, что с Олимпийскими играми попрощался.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The world's greatest sporting selfie?! ?<br><br>It's your 2017 Laureus World Sports Awards winners! <a href="https://twitter.com/hashtag/Laureus17?src=hash">#Laureus17</a> <a href="https://t.co/VqS4QodhyP">pic.twitter.com/VqS4QodhyP</a></p>— #Laureus17 (@LaureusSport) <a href="https://twitter.com/LaureusSport/status/831605509635633153">14 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А спортсменкой года стала героиня хакерских расследований Fancy Bear американская гимнастка Симона Байлс. Та самая, что пользуется благодаря терапевтическим исключениям запрещёнными препаратами. Синдром рассеянного внимания, что поделать.

Возвращение Комовой

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2012 в спортивной гимнастике Виктория Комова, которая, по информации тренерского штаба сборной России завершила спортивную карьеру, приступила к тренировкам.



Врачи после проведённого курса лечения усталостного перелома одного из позвонков, вызывавшего сильные боли в спине, разрешили спортсменке вернуться в спорт. Виктория постепенно будет увеличивать нагрузки, чтобы понять, как отреагирует организм. Участие Комовой в апрельском чемпионате Европы в Клуже (Румыния) исключено, а в октябрьском чемпионате мира в Монреале — маловероятно. Скорее всего, весь год гимнастка проведёт в восстановительном графике.