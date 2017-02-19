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19 февраля 2017, 13:40 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Азиады-2017

В Японском городе Саппоро стартовали VIII зимние Азиатские игры. Игры станут следующими за Азиадой прошедшей в Алматы и Астане, где наша сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей, обойдя традиционных лидеров зимних Азиатских Игр — команду Японии, пишет Sports.kz.

В Японском городе Саппоро стартовали <span class=error>VIII</span> зимние Азиатские игры. Игры станут следующими за <span class=error>Азиадой</span> прошедшей в <span class=error>Алматы</span> и <span class=error>Астане</span> где наша сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей обойдя традиционных лидеров зимних Азиатских Игр — команду Японии пишет Sports.kz. Увеличить
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Сегодня прошла Церемония открытия Зимней Азиады, в которой приняли участие и наши спортсмены. Знаменосцем сборной Казахстан на параде открытия стал пятикратный чемпион страны по лыжным гонкам Ердос Ахмадиев.

На играх 2017 года в Саппоро будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта. Казахстанские спортсмены выступят во всех дисциплинах Азиатских Игр. В числе тех, кто представит нашу страну на Играх в Японии такие известные спортсмены как фигуристы Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова и лыжник Николай Чеботько.

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