Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Азиады-2017
В Японском городе Саппоро стартовали VIII зимние Азиатские игры. Игры станут следующими за Азиадой прошедшей в Алматы и Астане, где наша сборная установила рекорд по количеству завоеванных медалей, обойдя традиционных лидеров зимних Азиатских Игр — команду Японии, пишет Sports.kz.
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Сегодня прошла Церемония открытия Зимней Азиады, в которой приняли участие и наши спортсмены. Знаменосцем сборной Казахстан на параде открытия стал пятикратный чемпион страны по лыжным гонкам Ердос Ахмадиев.
На играх 2017 года в Саппоро будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта. Казахстанские спортсмены выступят во всех дисциплинах Азиатских Игр. В числе тех, кто представит нашу страну на Играх в Японии такие известные спортсмены как фигуристы Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова и лыжник Николай Чеботько.
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