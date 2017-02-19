Казахстанские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Азиады-2017

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Сегодня прошла Церемония открытия Зимней Азиады, в которой приняли участие и наши спортсмены. Знаменосцем сборной Казахстан на параде открытия стал пятикратный чемпион страны по лыжным гонкам Ердос Ахмадиев.



На играх 2017 года в Саппоро будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта. Казахстанские спортсмены выступят во всех дисциплинах Азиатских Игр. В числе тех, кто представит нашу страну на Играх в Японии такие известные спортсмены как фигуристы Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова и лыжник Николай Чеботько.