Мутко надеется, что в спорте продолжится тенденция смены гражданства на российское

В понедельник глава Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил в интервью «Р-Спорт», что федерация займется получением российского гражданства для старшего тренера мужской и женской сборных команд России по сабле Кристиана Бауэра, который привел саблисток к трем медалям Олимпийских игр-2016, включая две золотые. Позднее стало известно о намерении двукратного чемпиона мира в велоспорте на треке австралийца Шейна Перкинса сменить спортивное гражданство на российское.

«Это естественные вещи (смена гражданства в спорте). Мы уже говорили, что специальной работы мы не ведем. Но видите — у нас и в обратном направлении есть люди, которые уезжают. Например, девочки в биатлоне. А мы тут начинаем политизировать, задавать себе вопросы. Мы — открытая страна, и мир открытый. Если люди где-то хотят выбрать что-то лучшее, то мы это будем приветствовать. А Бауэр у нас не один год блестяще работает со сборной, почему бы ему и не получить российское гражданство», — сказал Мутко агентству «Р-Спорт» по телефону.

«Он хочет жить здесь дальше, продолжать деятельность, а также снять эти проблемы с визами. Так что мы это будем только приветствовать. Вот посмотрите на Виктора Ана — семья его здесь живет, школу хочет открыть. Это нормально. Россия — открытая, спокойная и безопасная страна, где спорт в приоритете. Мы всегда спорт поддерживали и будем поддерживать, несмотря на все нападки. Так что, надеюсь, что такая тенденция будет и дальше продолжаться», — продолжил он.