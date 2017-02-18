Мутко надеется, что в спорте продолжится тенденция смены гражданства на российское
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил надежду, что желание получить российское гражданство у иностранных спортсменов и тренеров продолжится и в будущем.
В понедельник глава Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил в интервью «Р-Спорт», что федерация займется получением российского гражданства для старшего тренера мужской и женской сборных команд России по сабле Кристиана Бауэра, который привел саблисток к трем медалям Олимпийских игр-2016, включая две золотые. Позднее стало известно о намерении двукратного чемпиона мира в велоспорте на треке австралийца Шейна Перкинса сменить спортивное гражданство на российское.
«Это естественные вещи (смена гражданства в спорте). Мы уже говорили, что специальной работы мы не ведем. Но видите — у нас и в обратном направлении есть люди, которые уезжают. Например, девочки в биатлоне. А мы тут начинаем политизировать, задавать себе вопросы. Мы — открытая страна, и мир открытый. Если люди
«Он хочет жить здесь дальше, продолжать деятельность, а также снять эти проблемы с визами. Так что мы это будем только приветствовать. Вот посмотрите на Виктора Ана — семья его здесь живет, школу хочет открыть. Это нормально. Россия — открытая, спокойная и безопасная страна, где спорт в приоритете. Мы всегда спорт поддерживали и будем поддерживать, несмотря на все нападки. Так что, надеюсь, что такая тенденция будет и дальше продолжаться», — продолжил он.
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