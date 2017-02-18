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18 февраля 2017, 10:46 | Олимпизм | ТАСС

Член МОК: cборная КНДР примет участие в Олимпиаде-2018 в Южной Корее

ТОКИО, 18 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Сборная КНДР намерена принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом рассказал агентству Kyodo представитель Международного олимпийского комитета (МОК) от Пхеньяна, сопровождающий северокорейских спортсменов на зимних Азиатских играх в Саппоро.

Член МОК: cборная КНДР примет участие в Олимпиаде-2018 в Южной Корее - Фото Увеличить
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«Нет причин, почему мы бы не поехали (в Пхенчхан) и нет причины, по которой мы не могли бы (сделать этого)», — привело агентство его слова.

Ранее правительство Японии позволило северокорейским спортсменам въехать на свою территорию для участия в соревнованиях в порядке исключения, поскольку из-за ракетных и ядерных испытаний Токио ввел санкции против Пхеньяна, в том числе запрещающий въезд в страну. Чиновники отмечали в этой связи, что политику и спорт надо разделять. В итоге в Японию приехала делегация из семи спортсменов и двух сопровождающих лиц.

Так называемая зимняя Азиада впервые прошла в 1986 году — спортивные соревнования по зимним видам спорта были учреждены по инициативе Японии. За эти годы зимние Азиатские игры, помимо Японии, проходили, в частности, в Китае, Южной Корее и Монголии. В этом году в них ожидается участие около двух тысяч спортсменов из примерно 30 стран.

VIII зимние Азиатские игры пройдут в Саппоро с 19 по 26 февраля.
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