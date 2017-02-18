Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы Игр-2024
Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы летних Олимпийских игр—2024
из-за нежелания жителей венгерской столицы принять соревнования.
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Видимо, что-то случилось...
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Решение будет принято на следующей неделе, после того как мэр Будапешта Иштван Тарлош после обсуждения с
Поводом для такого решения стала акция венгерской молодёжной организация Momentum, которой удалось собрать более 266 тыс. подписей для организации референдума против проведения Игр, что почти в два раза превышает минимальный необходимый порог (138 тыс.). Мэр Тарлош не намерен игнорировать волю народа.
Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного
олимпийского комитета в Лиме. Помимо Будапешта на проведение турнира претендуют Париж и
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