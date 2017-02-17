Белорусы завоевали серебро на хоккейном турнире Европейского юношеского олимпийского фестиваля

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Сегодня в решающем поединке за первое место белорусы уступили команде России со счетом 1:7 (1:2, 0:1, 0:4). Единственный гол в составе проигравших — в активе Ильи Соловьева. До этого подопечные Владимира Магдеева победили сверстников из Словакии (3:1) и Франции (2:1). В матче за бронзовые медали словацкие хоккеисты победили французов со счетом 3:2.

Серебро хоккеистов стало единственной наградой белорусских спортсменов в Эрзуруме. Белорусы также выступали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и горным лыжам.

В общекомандном медальном зачете вне конкуренции оказались россияне, у которых 39 наград (19 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых). На второй позиции Франция — 21 (7, 8, 6), третье место у команды Словении — 10 (5, 2, 3). Всего на пьедестал почета поднимались представители 18 стран.