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17 февраля 2017, 20:37 | Олимпизм | БЕЛТА

Белорусы завоевали серебро на хоккейном турнире Европейского юношеского олимпийского фестиваля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-17) стали серебряными призерами XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в турецком Эрзуруме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебро хоккеистов стало единственной наградой белорусских спортсменов в Эрзуруме. Белорусы также выступали в соревнованиях по биатлону лыжным гонкам фигурному катанию <nobr>шорт-треку</nobr> и горным лыжам. Увеличить
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Сегодня в решающем поединке за первое место белорусы уступили команде России со счетом 1:7 (1:2, 0:1, 0:4). Единственный гол в составе проигравших — в активе Ильи Соловьева. До этого подопечные Владимира Магдеева победили сверстников из Словакии (3:1) и Франции (2:1). В матче за бронзовые медали словацкие хоккеисты победили французов со счетом 3:2.

Серебро хоккеистов стало единственной наградой белорусских спортсменов в Эрзуруме. Белорусы также выступали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и горным лыжам.

В общекомандном медальном зачете вне конкуренции оказались россияне, у которых 39 наград (19 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых). На второй позиции Франция — 21 (7, 8, 6), третье место у команды Словении — 10 (5, 2, 3). Всего на пьедестал почета поднимались представители 18 стран.

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