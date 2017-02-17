Белорусы завоевали серебро на хоккейном турнире Европейского юношеского олимпийского фестиваля
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси (U-17) стали серебряными призерами XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в турецком Эрзуруме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сегодня в решающем поединке за первое место белорусы уступили команде России со счетом 1:7 (1:2, 0:1, 0:4). Единственный гол в составе проигравших — в активе Ильи Соловьева. До этого подопечные Владимира Магдеева победили сверстников из Словакии (3:1) и Франции (2:1). В матче за бронзовые медали словацкие хоккеисты победили французов со счетом 3:2.
Серебро хоккеистов стало единственной наградой белорусских спортсменов в Эрзуруме. Белорусы также выступали в соревнованиях по биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию,
В общекомандном медальном зачете вне конкуренции оказались россияне, у которых 39 наград (19 золотых, 9 серебряных, 11 бронзовых). На второй позиции Франция — 21 (7, 8, 6), третье место у команды Словении — 10 (5, 2, 3). Всего на пьедестал почета поднимались представители 18 стран.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter