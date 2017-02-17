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https://sport.mail.ru/news/olympics/28815059/
17 февраля 2017, 19:06 | Олимпизм | ТАСС

Сборная России выиграла медальный зачет Юношеского олимпийского фестиваля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сборная России стала победителем в неофициальном общекомандном зачете зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который прошел в турецком Эрзуруме. По итогам соревнований россияне завоевали 39 медалей (19 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых).

В пятницу было разыграно 11 комплектов наград. В заключительный день фестиваля россияне завоевали семь золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.

Российская команда в составе Ринаты Абдулкаюмовой, Никиты Гурьянова, Софьи Крохиной, Владислава Осипова, Натальи Шериной и Леонида Трясова выиграла золотую медаль в команде в горнолыжном параллельном слаломе, биатлонисты Анна Григорьева, Анастасия Шевченко, Андрей Вьюхин и Михаил Первушин стали первыми в смешанной эстафете, как и команда лыжников, в которой выступали Елена Кучева, Кристина Кускова, Андрей Кузнецов и Андрей Некрасов. Кроме того, обладателями золотых медалей стали мужская и женская сборные России по керлингу. В шорт-треке в пятницу россияне завоевали три медали: золото в смешанных командных соревнованиях, Вера Рассказова стала второй на дистанции 1000 м, Алексей Симакин на аналогичной дистанции был третьим. В прыжках на лыжах с трамплина в активе российской команды две бронзы — в мужских командных соревнованиях и смешанных.

Кроме того, золото завоевала сборная по хоккею, обыгравшая в финале команду Белоруссии со счетом 7:1.

Второе место в общекомандном зачете заняла команда Франции (7−8−6), третье — Словении (5−2−3).

Европейские юношеские фестивали проводятся с 1991 года, в разные годы здесь выступали Александр Овечкин, Евгений Плющенко, Евгений Кузнецов, Ирина Слуцкая, Илья Кулик и другие. Зимний фестиваль прошел в 13-й раз, в июле в венгерском Дьере состоятся 14-е летние соревнования. Россия европейские юношеские олимпийские фестивали не проводила, в 2019 году они пройдут в Сараеве и Минске.
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