WADA сняла с агентств Азербайджана и Индонезии статус несоответствующих кодексу
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключила национальные антидопинговые агентств Азербайджана и Индонезии из списка несоответствующих кодексу организации. Об этом сообщает
пресс-служба WADA.
Ранее агентства этих стран были лишены лицензий
«После голосования совета WADA сегодня национальные антидопинговые организации Азербайджана и Индонезии были удалены из списка стран, несоответствующих кодексу организации. В Азербайджане приняты новые законы и все было приведено в соответствие с настоящим кодексом, а Индонезия решила свою проблему, связанную с использованием неаккредитованных WADA лабораторий», — говорится в сообщении.
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