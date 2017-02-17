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https://sport.mail.ru/news/olympics/28814387/
17 февраля 2017, 17:57 | Олимпизм | ТАСС

WADA сняла с агентств Азербайджана и Индонезии статус несоответствующих кодексу

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключила национальные антидопинговые агентств Азербайджана и Индонезии из списка несоответствующих кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Ранее агентства этих стран были лишены лицензий из-за нарушений кодекса WADA.

«После голосования совета WADA сегодня национальные антидопинговые организации Азербайджана и Индонезии были удалены из списка стран, несоответствующих кодексу организации. В Азербайджане приняты новые законы и все было приведено в соответствие с настоящим кодексом, а Индонезия решила свою проблему, связанную с использованием неаккредитованных WADA лабораторий», — говорится в сообщении.
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