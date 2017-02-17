WADA сняла с агентств Азербайджана и Индонезии статус несоответствующих кодексу

Ранее агентства этих стран были лишены лицензий из-за нарушений кодекса WADA.

«После голосования совета WADA сегодня национальные антидопинговые организации Азербайджана и Индонезии были удалены из списка стран, несоответствующих кодексу организации. В Азербайджане приняты новые законы и все было приведено в соответствие с настоящим кодексом, а Индонезия решила свою проблему, связанную с использованием неаккредитованных WADA лабораторий», — говорится в сообщении.