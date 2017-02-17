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17 февраля 2017, 17:05 | Олимпизм | ТАСС

Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы Олимпиады-2024

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Будапешт может сняться с выборов города-организатора летних Олимпийских игр 2024 из- за нежелания граждан города принимать турнир. Об этом сообщил мэр Будапешта Иштван Тарлош, слова которого приводит AFP.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме. Увеличить
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Ранее газета Magyar Nemzet написала, что венгерская политическая организация Momentum объявила о том, что ей в ходе кампании по сбору подписей против участия Будапешта в выборах удалось собрать более 266 тысяч подписей, что значительно превышает минимальный порог для организации референдума (138 тысяч). Теперь избирательный комитет города должен принять решение относительно того, состоится ли референдум.

«Если выяснится, что подписей достаточно для организации референдума, я не буду игнорировать волю народа и всерьез рассмотрю вопрос о снятии кандидатуры Будапешта», — сказал Тарлош.

Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме. Помимо Будапешта, на проведение турнира претендуют Париж и Лос-Анджелес.
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