Будапешт может снять свою кандидатуру с выборов столицы Олимпиады-2024

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Ранее газета Magyar Nemzet написала, что венгерская политическая организация Momentum объявила о том, что ей в ходе кампании по сбору подписей против участия Будапешта в выборах удалось собрать более 266 тысяч подписей, что значительно превышает минимальный порог для организации референдума (138 тысяч). Теперь избирательный комитет города должен принять решение относительно того, состоится ли референдум.

«Если выяснится, что подписей достаточно для организации референдума, я не буду игнорировать волю народа и всерьез рассмотрю вопрос о снятии кандидатуры Будапешта», — сказал Тарлош.