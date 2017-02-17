Делегация КНР прибыла в Саппоро для участия в Зимних Азиатских играх
Китайская команда состоит из 236 сильнейших спортсменов.
Китайская спортивная сборная прибыла в японский Саппоро для участия Зимних Азиатских играх 2017. В этом году в соревнованиях примут участие команды из 31 страны. По мнению многих спортивных экспертов, Китай является главным фаворитом соревнований.
Тренер китайской команды по
«Мы уже чувствуем атмосферу Азиады. Уверена, что наша команда покажет отличный результат», — отметила Ли Янь.
Восьмые Зимние Азиатские игры пройдут с 19 по 26 февраля в четвертом по величине городе Японии Саппоро. Будут проведены соревнования по 11 видам спорта, в том числе по биатлону, сноуборду и хоккею с шайбой.
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