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https://sport.mail.ru/news/olympics/28810233/
17 февраля 2017, 13:25 | Олимпизм | ИА REGNUM

Делегация КНР прибыла в Саппоро для участия в Зимних Азиатских играх

Китайская команда состоит из 236 сильнейших спортсменов.

Китайская спортивная сборная прибыла в японский Саппоро для участия Зимних Азиатских играх 2017. В этом году в соревнованиях примут участие команды из 31 страны. По мнению многих спортивных экспертов, Китай является главным фаворитом соревнований.

Тренер китайской команды по шорт-треку Ли Янь рассказала журналистам «Синьхуа», что попросила команду сосредоточиться на себе и стараться изо всех сил добиться отличных результатов. Конькобежцы из КНР завоевали шесть золотых медалей на двух последних зимних Олимпийских играх.

«Мы уже чувствуем атмосферу Азиады. Уверена, что наша команда покажет отличный результат», — отметила Ли Янь.

Восьмые Зимние Азиатские игры пройдут с 19 по 26 февраля в четвертом по величине городе Японии Саппоро. Будут проведены соревнования по 11 видам спорта, в том числе по биатлону, сноуборду и хоккею с шайбой.
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