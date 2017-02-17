Правительство РФ одобрило выделение 7,768 млрд рублей на Универсиаду-2019
Правительство России приняло проект распоряжения о выделении в 2017 и 2018 годах субсидий Красноярскому краю на софинансирование строительства объектов зимней Универсиады 2019 года, которая состоится в Красноярске, сообщает официальный сайт кабинета министров.
Проектом распоряжения предлагается распределить 7,768 млрд рублей на строительство и реконструкцию 10 спортивных объектов.
Россия впервые примет зимнюю Универсиаду. Ранее летняя Универсиада проходила в Москве (1973) и в Казани (2013).
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