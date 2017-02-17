Казахстанский флаг был поднят на Зимних Азиатских играх-2017 в Японии
Сегодня в Саппоро состоялась церемония поднятия казахстанского флага на VIII Зимних Азиатских играх.
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Честь страны на Играх будут защищать 116 спортсменов, которые испытают свои силы в 11-ти видах спорта.
Официальная Церемония открытия Зимних Азиатских игр состоится 19 февраля, но уже завтра на аренах города развернутся соревновательные баталии по хоккею и керлингу.
Первый соперник женской сборной Казахстана по хоккею с шайбой команда Японии.
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