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17 февраля 2017, 12:34 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстанский флаг был поднят на Зимних Азиатских играх-2017 в Японии

Сегодня в Саппоро состоялась церемония поднятия казахстанского флага на VIII Зимних Азиатских играх.

Сегодня в Саппоро состоялась церемония поднятия казахстанского флага на <span class=error>VIII</span> Зимних Азиатских играх. Увеличить
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Честь страны на Играх будут защищать 116 спортсменов, которые испытают свои силы в 11-ти видах спорта.

Официальная Церемония открытия Зимних Азиатских игр состоится 19 февраля, но уже завтра на аренах города развернутся соревновательные баталии по хоккею и керлингу.

Первый соперник женской сборной Казахстана по хоккею с шайбой команда Японии.

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