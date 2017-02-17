Казахстанский флаг был поднят на Зимних Азиатских играх-2017 в Японии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Честь страны на Играх будут защищать 116 спортсменов, которые испытают свои силы в 11-ти видах спорта.

Официальная Церемония открытия Зимних Азиатских игр состоится 19 февраля, но уже завтра на аренах города развернутся соревновательные баталии по хоккею и керлингу.

Первый соперник женской сборной Казахстана по хоккею с шайбой команда Японии.