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17 февраля 2017, 8:31 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Виталий Мутко: Я знаю меру своей ответственности, но нельзя встать и уйти

Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко подчеркнул в интервью телеканалу РБК, что не намерен покидать свой пост из-за ситуации с допингом.

<nobr>Вице-премьер</nobr> правительства РФ по спорту туризму и молодежной политике Виталий <span class=error>Мутко</span> подчеркнул в интервью телеканалу <span class=error>РБК</span> что не намерен покидать свой пост <nobr>из-за </nobr>ситуации с допингом. Увеличить
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Он отметил, что знает свою меру ответственности.

— Я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти, — сказал Мутко. — Такие вопросы обсуждаются. Вот есть отрасль физической культуры и спорта, и давайте посмотрим, как она развивается за последние пять-шесть лет. За что должен отвечать министр? Он должен создавать условия для развития отрасли, и за последние годы доля граждан, вовлеченных в спорт, увеличилась в разы — на 20 миллионоа человек, количество спортивный сооружений увеличилось в 1,5 раза. Сегодня практически каждый регион вовлечен в занятия спортом.

Мы так сильно реагируем на скандалы, поддаемся политизации вопроса, всегда пытаемся найти ответственного, и это нужно делать. Но сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю.
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