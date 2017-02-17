Виталий Мутко: Я знаю меру своей ответственности, но нельзя встать и уйти

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Он отметил, что знает свою меру ответственности.

— Я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти, — сказал Мутко. — Такие вопросы обсуждаются. Вот есть отрасль физической культуры и спорта, и давайте посмотрим, как она развивается за последние пять-шесть лет. За что должен отвечать министр? Он должен создавать условия для развития отрасли, и за последние годы доля граждан, вовлеченных в спорт, увеличилась в разы — на 20 миллионоа человек, количество спортивный сооружений увеличилось в 1,5 раза. Сегодня практически каждый регион вовлечен в занятия спортом.

Мы так сильно реагируем на скандалы, поддаемся политизации вопроса, всегда пытаемся найти ответственного, и это нужно делать. Но сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю.