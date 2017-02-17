Виталий Мутко: Я знаю меру своей ответственности, но нельзя встать и уйти
Вице-премьер правительства РФ по спорту, туризму и молодежной политике Виталий Мутко подчеркнул в интервью телеканалу РБК, что не намерен покидать свой пост из-за ситуации с допингом.
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Видимо, что-то случилось...
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Он отметил, что знает свою меру ответственности.
— Я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти, — сказал Мутко. — Такие вопросы обсуждаются. Вот есть отрасль физической культуры и спорта, и давайте посмотрим, как она развивается за последние
Мы так сильно реагируем на скандалы, поддаемся политизации вопроса, всегда пытаемся найти ответственного, и это нужно делать. Но сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю.
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