Задорные Игры. Кто будет теперь одевать наших олимпийцев?
Кто такая Анастасия Задорина, которая теперь будет шить форму для олимпийской сборной России вместо Bosco? Выясняет АиФ.ru.
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Видимо, что-то случилось...
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Олимпийский комитет не продлил контракт с группой Bosco di Ciliegi, которая 15 лет занималась разработкой и поставкой формы спортсменам, защищающим честь страны на Олимпийских играх.
Компанию Михаила Куснировича, 50-летнего
Что характерно, ни Куснирович, ни Задорина дизайнерами не являются. Более того, пока имиджем олимпийцев занималась Bosco di Ciliegi, российские модельеры не принимали участия в разработке экипировки. Видимо, в нашей стране это не вопрос престижа: заказывать форму для суперспортсменов лучшим отечественным дизайнерам. Заграница нам не указ. Пусть британцы выбирают свою Стеллу Маккартни, итальянцы — Джорджо Армани, американцы — Ральфа Лорена, немцы — Bogner, французы — детище своего теннисиста, бренд Lacoste, а шведы — H&M.
Что известно об Анастасии Задориной?
В Сети гуляет информация о том, что уроженка Берлина Анастасия Задорина училась на курсах Александра Васильева. Он, однако, — историком моды назвал себя сам. А
ООО ZA Sport зарегистрировано 1 декабря 2016 года, хотя бренд существует 4 года. Клиентура, информация о которой опубликована на сайте компании, говорит сама за себя: Норильский никель, аэропорт Внуково, Транснефть, Росатом….
Главным богатством молодой женщины называют ее отца Михаила Шекина. По информации из открытых источников, он —
Справедливости ради стоит отметить, что пару лет назад Задорина устроила патриотическую
«Все модели я отрисовываю сама, потом мы обсуждаем с конструктором детали, — пишет о себе на страничке в социальной сети новоиспеченный технический спонсор Олимпийской сборной. — Я — перфекционист и тщательно слежу за тем, чтобы все было сделано идеально. Каждое платье — результат кропотливого труда. К примеру, для создания одного из них понадобилось 5 000 000 страз Swarovski и три месяца работы».
Если спортивная одежда — то сразу для олимпийцев. Если вечерние платья — то только для избранных. А единственный магазин, где можно хотя бы посмотреть на одежду, выпущенную компанией Задориной, — магазин Куснировича «Весна». Вот такая ирония судьбы.
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