Задорные Игры. Кто будет теперь одевать наших олимпийцев?

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Олимпийский комитет не продлил контракт с группой Bosco di Ciliegi, которая 15 лет занималась разработкой и поставкой формы спортсменам, защищающим честь страны на Олимпийских играх.

Компанию Михаила Куснировича, 50-летнего химика-технолога, сменила фирма 28-летней Анастасии Задориной, окончившей МГИМО. Компания ZA Sport (патриотичное название скрывает первые буквы фамилии и имени владелицы) ближайшие восемь лет будет экипировщиком Олимпийской сборной России.

Что характерно, ни Куснирович, ни Задорина дизайнерами не являются. Более того, пока имиджем олимпийцев занималась Bosco di Ciliegi, российские модельеры не принимали участия в разработке экипировки. Видимо, в нашей стране это не вопрос престижа: заказывать форму для суперспортсменов лучшим отечественным дизайнерам. Заграница нам не указ. Пусть британцы выбирают свою Стеллу Маккартни, итальянцы — Джорджо Армани, американцы — Ральфа Лорена, немцы — Bogner, французы — детище своего теннисиста, бренд Lacoste, а шведы — H&M.

Что известно об Анастасии Задориной?

В Сети гуляет информация о том, что уроженка Берлина Анастасия Задорина училась на курсах Александра Васильева. Он, однако, — историком моды назвал себя сам. А вообще-то Васильев — выпускник постановочного факультета Школы-студии МХАТ. Безусловно, он разбирается в костюмах. Человек с хорошим вкусом, блестящий лектор, но… все-таки не модельер. Да и курсы никогда не являлись высшим или даже средне-специальным образованием.

ООО ZA Sport зарегистрировано 1 декабря 2016 года, хотя бренд существует 4 года. Клиентура, информация о которой опубликована на сайте компании, говорит сама за себя: Норильский никель, аэропорт Внуково, Транснефть, Росатом….

Главным богатством молодой женщины называют ее отца Михаила Шекина. По информации из открытых источников, он — генерал-полковник, руководитель службы обеспечения деятельности ФСБ, президент волейбольного клуба «Динамо». Сама Анастасия, кроме всего прочего, — заместитель директора Института проблем безопасности СНГ. По информации ряда СМИ, также — основной владелец охотхозяйства «Лось», совладелица московского ресторана; она входит в совет директоров ЦНИИ «Циклон», является замгендиректора «Росэлектроники» (в составе «Ростеха»). Снимается в клипах Стаса Михайлова и иногда даже поет с ним. И это далеко не все достижения 28-летней дочери генерала.

Справедливости ради стоит отметить, что пару лет назад Задорина устроила патриотическую пиар-акцию, выпустив футболки с мемами: «“Тополь” санкций не боится», «Не смешите мои “Искандеры”», «В гробу я видел ваши санкции», «Пассажир из России. При санкциях не будить». Но большинству россиян ее успехи в области дизайна неизвестны.

«Все модели я отрисовываю сама, потом мы обсуждаем с конструктором детали, — пишет о себе на страничке в социальной сети новоиспеченный технический спонсор Олимпийской сборной. — Я — перфекционист и тщательно слежу за тем, чтобы все было сделано идеально. Каждое платье — результат кропотливого труда. К примеру, для создания одного из них понадобилось 5 000 000 страз Swarovski и три месяца работы».

Если спортивная одежда — то сразу для олимпийцев. Если вечерние платья — то только для избранных. А единственный магазин, где можно хотя бы посмотреть на одежду, выпущенную компанией Задориной, — магазин Куснировича «Весна». Вот такая ирония судьбы.