Пхенчхан берет пример с Олимпиады в Сочи
Руководство Южной Кореи отчиталось о работе, проделанной в преддверии зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая состоится
9—25 февраля 2018 года. В Национальной организации туризма страны «Известиям» рассказали о состоянии олимпийских объектов, а также о том, как в Пхенчхане используется опыт сочинских зимних Игр 2014 года.
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— Олимпиада в Сочи закрепила в сознании зрителей звание России как культурной державы, показав не только прекрасную природу, но и историю, культуру, традиции, — сказал «Известиям» глава департамента по Олимпийским играм PyeongChang 2018 Национальной организации туризма Пак Чольхен. — Следует отметить, что благодаря основательному планированию и мощной государственной поддержке Сочи, ранее известный как летний курорт, предстал в новом качестве — курорта, который привлекателен для туристов круглый год.
Южнокорейский чиновник также отметил ощутимое сходство Сочи и Пхенчхана с точки зрения природных условий — в частности, тропический климат. Организаторы Олимпиады-2014 решили эту проблему путем расположения олимпийских объектов в двух кластерах: прибрежном и горном. Прибрежный находится в Имеретинской низменности, его центральным объектом является олимпийский парк, включающий в себя стадион «Фишт», где проходило открытие и закрытие Игр. В состав этого кластера входят ледовые арены для хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и
— Я слышал, что с гор, где находились стадионы горного кластера, был превосходный вид на море, — сказал Пак Чольхен. — А из Олимпийской деревни до ледовой арены можно было добраться на
Похожим образом ледовые и снежные дисциплины разделили на два кластера и корейцы. Соревнования по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу и сноуборду будут проводиться в самом Пхенчхане. В 40 минутах езды от него расположен город Каннын. Там будут играть и тренироваться хоккеисты, фигуристы, конькобежцы и
— Проблем
Глава департамента по Олимпийским играм в Пхенчхане полагает, что статус провинции Канвондо, где будут проходить Игры, после Олимпиады может повыситься так же, как и статус российского курорта после февраля 2014 года.
— Используя опыт Сочи, мы, с одной стороны, планируем повышать статус Кореи на международной арене, демонстрируя нашу великолепную культуру и традиции, искусство, кухню, наши технологии, — резюмировал Чольхен. — С другой стороны, чтобы сделать возможной коммерциализацию олимпийских объектов после Игр, мы будем организовывать там разнообразные культурные мероприятия, чтобы увеличить привлекательность Пхенчхана как туристического города.
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