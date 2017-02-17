Пхенчхан берет пример с Олимпиады в Сочи

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— Олимпиада в Сочи закрепила в сознании зрителей звание России как культурной державы, показав не только прекрасную природу, но и историю, культуру, традиции, — сказал «Известиям» глава департамента по Олимпийским играм PyeongChang 2018 Национальной организации туризма Пак Чольхен. — Следует отметить, что благодаря основательному планированию и мощной государственной поддержке Сочи, ранее известный как летний курорт, предстал в новом качестве — курорта, который привлекателен для туристов круглый год.

Южнокорейский чиновник также отметил ощутимое сходство Сочи и Пхенчхана с точки зрения природных условий — в частности, тропический климат. Организаторы Олимпиады-2014 решили эту проблему путем расположения олимпийских объектов в двух кластерах: прибрежном и горном. Прибрежный находится в Имеретинской низменности, его центральным объектом является олимпийский парк, включающий в себя стадион «Фишт», где проходило открытие и закрытие Игр. В состав этого кластера входят ледовые арены для хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и шорт-трека, а также тренировочные катки. Горный кластер располагается в 40 км от Имеретинской низменности в Красной Поляне и включает в себя все «снежные» дисциплины — здесь расположены биатлонная и лыжная трассы, горнолыжный спуск, трамплины и трасса для сноуборда и фристайла.

— Я слышал, что с гор, где находились стадионы горного кластера, был превосходный вид на море, — сказал Пак Чольхен. — А из Олимпийской деревни до ледовой арены можно было добраться на шаттл-автобусе всего за 15 минут. Также я знаю, что на горнолыжных трассах было довольно холодно, но внизу — в прибрежном кластере — была приемлемая температура воздуха, что обеспечивало комфортный просмотр соревнований.

Похожим образом ледовые и снежные дисциплины разделили на два кластера и корейцы. Соревнования по биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу и сноуборду будут проводиться в самом Пхенчхане. В 40 минутах езды от него расположен город Каннын. Там будут играть и тренироваться хоккеисты, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты.

— Проблем из-за мягкого климата Южной Кореи при организации зимней Олимпиады не возникнет, — уверен Пак Чольхен. — Во-первых, лыжные соревнования будут проходить в расположенном в горах Пхенчхане, где очень холодно и выпадает много снега. В феврале, когда начнется Олимпиада, средняя температура там составляет от минус 8 до минус 3,5 градуса, поэтому проведение соревнований по горным видам спорта, например, лыжам, будет вполне комфортным. В Канныне же, где располагается прибрежный кластер и будут проводиться соревнования на льду, климат намного мягче: температура в феврале там, как правило, выше нуля. Климатические и географические (горы, море) особенности Пхенчхана и Каннына, которые будут принимать Олимпиаду, позволили четко разделить территорию на кластеры. Мы надеемся, что спортсмены и зрители будут наслаждаться соревнованиями, проводимыми в местах, соответствующих характеру самих состязаний.

Глава департамента по Олимпийским играм в Пхенчхане полагает, что статус провинции Канвондо, где будут проходить Игры, после Олимпиады может повыситься так же, как и статус российского курорта после февраля 2014 года.

— Используя опыт Сочи, мы, с одной стороны, планируем повышать статус Кореи на международной арене, демонстрируя нашу великолепную культуру и традиции, искусство, кухню, наши технологии, — резюмировал Чольхен. — С другой стороны, чтобы сделать возможной коммерциализацию олимпийских объектов после Игр, мы будем организовывать там разнообразные культурные мероприятия, чтобы увеличить привлекательность Пхенчхана как туристического города.