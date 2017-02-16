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16 февраля 2017, 10:01 | Олимпизм | Sports.kz

Призеры Олимпиады в Рио пока не получили обещанного жилья

Однокомнатную квартиру спортсменка по вольной борьбе Екатерина Ларионова должна была получить еще осенью прошлого года.

Однокомнатную квартиру спортсменка по вольной борьбе Екатерина <span class=error>Ларионова</span> должна была получить еще осенью прошлого года. Увеличить
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Как рассказал папа и тренер Екатерины Алексей Ларионов, обещанную квартиру им показали, но оформить бумаги и вручить ключи от нее пока не торопятся.

— Заселиться в квартиру в новом доме в 9-ом микрорайоне Катя не может, — говорит Алексей. — С осени прошлого года нам обещают предоставить квартиру, но это постоянно откладывается. Ни в акимате, ни в облспорте точной даты не называют.

Как сообщила и.о. руководителя областного управления физической культуры и спорта Динара Есенгалиева, вопросы с выдачей квартиры олимпийскому призеру находится на контроле у акима области Алтая Кульгинова.

— Средства на покупку квартир для призеров Олимпиады выделяются из государственного бюджета, — сказала Динара Есенгалиева. — На сегодняшний день ни один казахстанский олимпиец пока не получил обещанного жилья. Но, отмечу, что вопрос находится на контроле в областном акимате.

Напомним, за «золото» Олимпиады спортсмену полагалось 3-комнатная квартира, за «серебро» — 2-комнатная, за «бронзу» — однокомнатное жилье.

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