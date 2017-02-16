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16 февраля 2017, 0:43 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

МОК не гарантирует России участие в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение

Международного олимпийского комитета (МОК) не гарантирует Олимпийскому комитету России (ОКР) участие в Олимпиаде-2018, информирует insidethegames.

Международного олимпийского комитета (МОК) не гарантирует Олимпийскому комитету России (ОКР) участие в Олимпиаде-2018 информирует insidethegames. Увеличить
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Ранее ОКР получил от МОК приглашение на участие в зимних Играх-2018 в Пхенчхане. Тем не менее, решение об участии россиян в соревнованиях будет принято позже.

Напомним, что ряд российских спортсменов не были допущены к Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро на основании доклада эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Позднее от участия в Играх-2016 была отстранена вся паралимпийская сборная России.

В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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