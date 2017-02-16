МОК не гарантирует России участие в Олимпиаде-2018, несмотря на приглашение
Международного олимпийского комитета (МОК) не гарантирует Олимпийскому комитету России (ОКР) участие в Олимпиаде-2018, информирует insidethegames.
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Ранее ОКР получил от МОК приглашение на участие в зимних Играх-2018 в Пхенчхане. Тем не менее, решение об участии россиян в соревнованиях будет принято позже.
Напомним, что ряд российских спортсменов не были допущены к Олимпийским играм 2016 года в
В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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