Сборная России завоевала девять медалей в третий день Юношеского олимпийского фестиваля

На счету россиян четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Золото завоевали фигуристы Петр Гуменник и Алина Загитова, биатлонистка Анна Григорьева, а также Вера Рассказова (шорт-трек). Серебро на счету Анастасии Шевченко в биатлоне, Софьи Бойцовой и Константина Ивлиева в шорт-треке. Бронза у биатлониста Андрея Виухина и сноубордиста Даниила Донских.

В неофициальном общекомандном зачете сборная России лидирует (9 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых медалей). Второе место занимает команда Франции (5, 4, 2), третье — Словении (3, 1, 2).

Соревнования завершатся 17 февраля.