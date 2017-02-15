Сборная России завоевала девять медалей в третий день Юношеского олимпийского фестиваля
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали девять медалей в третий день Зимнего европейского юношеского олимпийского фестиваля, который проходит в Турции. Всего в среду было разыграно девять комплектов наград.
На счету россиян четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Золото завоевали фигуристы Петр Гуменник и Алина Загитова, биатлонистка Анна Григорьева, а также Вера Рассказова (шорт-трек). Серебро на счету Анастасии Шевченко в биатлоне, Софьи Бойцовой и Константина Ивлиева в
В неофициальном общекомандном зачете сборная России лидирует (9 золотых, 8 серебряных, 6 бронзовых медалей). Второе место занимает команда Франции (5, 4, 2), третье — Словении (3, 1, 2).
Соревнования завершатся 17 февраля.
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