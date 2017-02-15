МОК пригласил Олимпийский комитет России принять участие в Играх-2018
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) получил от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе МОК.
Ранее Национальный олимпийский комитет Латвии сообщил о получении данного приглашения на участие в Играх.
«Олимпийский комитет России приглашен на Игры в числе других Национальных олимпийских комитетов», — сказал собеседник агентства.
Ряд российских спортсменов не был допущен к Олимпийским играм 2016 года в
В настоящий момент на основании второй части доклада Макларена от соревнований под эгидой международных федераций временно отстранены лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова, а также биатлонистка Екатерина Глазырина. Также на рассмотрении в МОК находятся дела завершивших карьеру биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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