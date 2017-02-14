Рио-2016: во что превратились олимпийские стадионы

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При этом стадионы и спортивные сооружения, построенные специально к Играм, уже находятся в запустении и активно разрушаются, включая и легендарный футбольный стадион «Маракана».

Газон на стадионе высох и пожух, с трибун сорваны кресла, а не так давно арену и вовсе отключили от электричества за долги.

Организация, подготовка и проведение Олимпиады по официальным данным обошлись Бразилии в 4.6 миллиарда долларов.

Происходящее в Рио не редкость: большинство стадионов, принимавших в 2004 году Олимпиаду в Афинах, также находятся в плачевном состоянии. Правда, греческие спортивные объекты не разрушались так быстро.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Barely six months on, Rio Olympic venues already in disrepair<a href="https://t.co/3z39rwbwKg">https://t.co/3z39rwbwKg</a> <a href="https://t.co/29sYAiZfqm">pic.twitter.com/29sYAiZfqm</a></p>— James Dart (@James_Dart) <a href="https://twitter.com/James_Dart/status/829956013361135616">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The ruins of the Rio 2016 swimming & diving venues... <a href="https://t.co/PgsJdraUaX">pic.twitter.com/PgsJdraUaX</a></p>— Team FA (@TeamFA) <a href="https://twitter.com/TeamFA/status/830075621422297088">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Video: Rio 2016 venues lie abandoned and derelict six months after the Olympic Games <a href="https://t.co/6ASmKVsIPm">pic.twitter.com/6ASmKVsIPm</a></p>— Guardian sport (@guardian_sport) <a href="https://twitter.com/guardian_sport/status/830145310798315520">10 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rio's Olympic venues look like hell just six months after the games <a href="https://t.co/dJqtKGS0KA">https://t.co/dJqtKGS0KA</a> <a href="https://t.co/oIz5eG9tfm">pic.twitter.com/oIz5eG9tfm</a></p>— Gizmodo (@Gizmodo) <a href="https://twitter.com/Gizmodo/status/831291921901432832">14 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is Rio's stunning $20 million Olympic golf course. Few players. On month-to-month life support, just as all Rio sports venues. <a href="https://t.co/9C1deMu2SU">pic.twitter.com/9C1deMu2SU</a></p>— Stephen Wade (@StephenWadeAP) <a href="https://twitter.com/StephenWadeAP/status/830831480360357890">12 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>