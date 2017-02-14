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14 февраля 2017, 15:24 | Олимпизм

Рио-2016: во что превратились олимпийские стадионы

С момента завершения Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро прошло шесть месяцев.

Рио-2016: во что превратились олимпийские стадионы - Фото Увеличить
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При этом стадионы и спортивные сооружения, построенные специально к Играм, уже находятся в запустении и активно разрушаются, включая и легендарный футбольный стадион «Маракана».

Газон на стадионе высох и пожух, с трибун сорваны кресла, а не так давно арену и вовсе отключили от электричества за долги.

Организация, подготовка и проведение Олимпиады по официальным данным обошлись Бразилии в 4.6 миллиарда долларов.

Происходящее в Рио не редкость: большинство стадионов, принимавших в 2004 году Олимпиаду в Афинах, также находятся в плачевном состоянии. Правда, греческие спортивные объекты не разрушались так быстро.
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