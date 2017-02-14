Рио-2016: во что превратились олимпийские стадионы
С момента завершения Олимпийских Игр в
Рио-де-Жанейро прошло шесть месяцев.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
При этом стадионы и спортивные сооружения, построенные специально к Играм, уже находятся в запустении и активно разрушаются, включая и легендарный футбольный стадион «Маракана».
Газон на стадионе высох и пожух, с трибун сорваны кресла, а не так давно арену и вовсе отключили от электричества за долги.
Организация, подготовка и проведение Олимпиады по официальным данным обошлись Бразилии в 4.6 миллиарда долларов.
Происходящее в Рио не редкость: большинство стадионов, принимавших в 2004 году Олимпиаду в Афинах, также находятся в плачевном состоянии. Правда, греческие спортивные объекты не разрушались так быстро.
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