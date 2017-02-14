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https://sport.mail.ru/news/olympics/28771016/
14 февраля 2017, 15:28 | Олимпизм | ТАСС

Уже несколько российских спортсменов вернули олимпийские медали по решению МОК

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Несколько российских спортсменов вернули медали после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник стало известно, что российский легкоатлет Антон Кокорин вернул бронзовую медаль Игр-2008 в МОК. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.

«Нам уже были возвращены несколько медалей, мы продолжаем работу с Олимпийским комитетом России по данному вопросу. МОК не будет комментировать отдельные случаи возвращения медалей», — сказал собеседник агентства.

В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.
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