Олимпийский комитет России передал медаль легкоатлета Кокорина в МОК
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине российского легкоатлета Антона Кокорина передана в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС сообщил руководитель управления международных связей ОКР Виктор Хоточкин.
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Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной
«Я передал ее в МОК, лично в руки спортивному директору организации Киту Макконеллу. Это произошло в Лозанне», — сообщил Хоточкин.
В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.
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