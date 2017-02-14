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14 февраля 2017, 14:47 | Олимпизм | ТАСС

Олимпийский комитет России передал медаль легкоатлета Кокорина в МОК

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронзовая медаль Олимпиады-2008 в Пекине российского легкоатлета Антона Кокорина передана в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС сообщил руководитель управления международных связей ОКР Виктор Хоточкин.

В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград. Увеличить
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Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.

«Я передал ее в МОК, лично в руки спортивному директору организации Киту Макконеллу. Это произошло в Лозанне», — сообщил Хоточкин.

В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.
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МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Несколько российских спортсменов вернули медали после перепроверки допинг-проб Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
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