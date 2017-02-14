Олимпийский комитет России передал медаль легкоатлета Кокорина в МОК

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Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной допинг-пробой Алексеева.

«Я передал ее в МОК, лично в руки спортивному директору организации Киту Макконеллу. Это произошло в Лозанне», — сообщил Хоточкин.

В результате перепроверок проб российских спортсменов с Олимпиады в Пекине сборная была лишена 13 наград.