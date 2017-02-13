Кристоф Хартинг: Бах должен уйти в отставку

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— Президент МОК Томас Бах должен уйти в отставку, — цитирует Berliner Morgenpost Хартинга. — Олимпийское движение должно получить лидера, который последователен и выступает за чистый спорт. Сама идея Олимпийских игр серьезно пострадала в прошлом году, потеряла свой блеск и авторитет. Сейчас нужны четкие последовательные реформы.