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https://sport.mail.ru/news/olympics/28760517/
13 февраля 2017, 19:13 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Кристоф Хартинг: Бах должен уйти в отставку

Олимпийский чемпион 2016 года в метании диска Кристоф Хартинг считает, что олимпийское движение умирает. По его мнению, необходима отставка руководства МОК в связи с допинговыми скандалами.

Олимпийский чемпион 2016 года в метании диска <span class=error>Кристоф</span> <span class=error>Хартинг</span> считает что олимпийское движение умирает. Увеличить
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— Президент МОК Томас Бах должен уйти в отставку, — цитирует Berliner Morgenpost Хартинга. — Олимпийское движение должно получить лидера, который последователен и выступает за чистый спорт. Сама идея Олимпийских игр серьезно пострадала в прошлом году, потеряла свой блеск и авторитет. Сейчас нужны четкие последовательные реформы.
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