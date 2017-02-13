МПК пока не видит оснований для восстановления членства Паралимпийского комитета России

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«В настоящее время рабочая группа видит, что критерии по восстановлению членства ПКР пока не выполнены. В этой связи рекомендовано сохранить решение по приостановлению членства», — говорится в отчете. Рабочая группа считает, что российские паралимпийцы пока не могут быть допущены до международных соревнований, поскольку ставят под угрозу целостность спорта. В то же время в отчете отмечается, что рабочая группа МПК собирается тесно сотрудничать с ПКР с целью выполнения критериев для восстановления членства в международной организации.

Согласно данным отчета, МПК отметил прогресс ПКР по восстановлению членства, в частности, установлен правильный диалог между рабочей группой МПК и ПКР, организации работают над разработкой дорожной карты для восстановления членства ПКР в МПК. При этом утверждается, что ПКР или иные спортивные власти России не предоставили четкого ответа на обвинения, выдвинутые комиссией Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

1 ноября прошлого года МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.