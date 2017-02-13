Стал известен знаменосец сборной Казахстана на Азиаде-2017 в Японии

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как отметил официальный представитель СЦК, с 19 по 26 февраля текущего года в городе Саппоро Япония пройдут VIII зимние Азиатские игры.

«На играх 2017 года в Саппоро будут разыграны 64 комплекта медалей в 11 видах спорта. Спортивная делегация Казахстана будет представлена на Играх преимущественно вторым составом. При этом в нашей команде будут несколько лидеров — это фигуристы Денис Тен, Элизабет Турсынбаева, конькобежцы Роман Креч, Денис Кузин, Екатерина Айдова и лыжник Николай Чеботько. Знаменосцем сборной Казахстан на параде открытия будет пятикратный чемпион страны по лыжным гонкам Ердос Ахмадиев», — сообщил Жуманбай.

Он также добавил, что спортивная делегация Казахстана примет участие в таких спортивных стартах уже в шестой раз.

«Хочу отметить, что в 2011 году в городах Астана и Алматы прошли VII зимние Азиатские игры, где Казахстан занял первое место в неофициальном командном зачете», — напомнил Жуманбай.