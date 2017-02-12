За полгода все олимпийские объекты Рио вышли из строя

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Бразилия принимала Олимпиаду сравнительно недавно, всего полгода назад. Тем удивительнее, что столь стремительно все олимпийские объекты, построенные за миллионы и с помпой открытые, вышли из строя. В министерстве спорта разводят руками — говорят, всему виной политический кризис в стране.

Патрисиа Аморин, представитель департамента спорта префектуры Рио-де-Жанейро, пояснила: «Все это возводилось на основании договоренностей с частными лицами, которые прекратили действие, когда у нас сменилось правительство. И мы пока не заключили новые договора. Но министерство спорта заинтересовано в том, чтобы это сделать».

Чиновница, впрочем, признается — ни она, ни ее коллеги не представляют как распутывать клубок проблем, ведь чем дольше спортивные объекты простаивают, тем сильнее они разрушаются и тем, получается, дороже обойдется их возвращение в строй. Знаменитый стадион «Маракана» уже не первый месяц стоит разграбленным и обесточенным. Олимпийский бассейн, тот самый, в которым однажды позеленела вода, теперь пересох, на дне — ржавая грязь вперемешку с тиной. На площадке для велогонок отслоилось покрытие и обветшал каркас.

Для того, чтобы защитить постройки от мародеров, власти поставили у них вооруженную охрану. И это пока единственное, что они сделали. Местные жители недовольны.

Рита де Кассиа Пессо душ Сантуш, местная жительница, рассказала: «Раньше тут можно было отдыхать всей семьей, я приводила сюда внучек, а теперь все закрыли. Мы очень бедные, мы не можем себе позволить платить деньги за занятия спортом. Вот куда мне теперь вести внучек?».

Алекс да Сильва Ферейра, местный житель, поделился: «В этом парке до сих пор многое приспособлено для занятий спортом, но туда не пройти. Мы-то надеялись, что это все строилось для нас!».

Россияне, которые присутствовали на открытии Олимпиады в Рио, говорят, что по другому быть и не могло — когда власти возводили объекты, они старались сэкономить на любой мелочи. И в итоге все построенное очень скоро пришло в аварийное состояние.

Планов на будущее у бразильского минспорта попросту не было. Ведомство только начинает заниматься этим вопросом. Ну, а олимпийские стадионы, комплексы и бассейны, тем временем, продолжают разрушаться.