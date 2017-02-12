Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгли на Сахалине и в Мурманске

«Источником пламени на Сахалине был выбран легендарный Лопатинский маяк, который располагается на побережье Охотского моря в Невельском районе. Островные юнармейцы приняли огонь от начальника маяка с почти 60-летним стажем Владимира Ивановича Комарова», — сообщили ТАСС в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

По словам собеседника агентства, с острова огонь на материк доставит мастер спорта по лыжным гонкам Никита Хаян, который накануне выиграл гонку «Лыжни России» на Сахалине.

Также огонь Всемирных военных игр зажгли сегодня на Крайнем Севере России на территории этнической Саамской деревни в Мурманской области. «Огонь III зимних Всемирных военных игр был зажжен от пламени очага, горящего в саамском чуме. В церемонии приняли участие активисты регионального отделения Всероссийского военно- патриотического общественного движения «Юнармия», — сообщили в пресс-службе Северного флота.

Накануне символ III зимних Всемирных военных игр был зажжен в Калининградской области. В понедельник пламя спортивного огня вспыхнет на самой высокой точке России — горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. 14 февраля огонь зажжется в Челябинской области на крупнейшем в России Магнитогорском металлургическом комбинате.

От лампад с огнем зажгутся факелы эстафеты спортивного огня, которая впервые организована в рамках III зимних Всемирных военных игр. Церемония объединения огня III зимних Всемирных военных игр пройдет во время праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце, посвященного Дню защитника Отечества.