Зимний юношеский олимпийский фестиваль стартует в Турции

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В программе соревнований — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горные лыжи, фигурное катание, шорт-трек, керлинг и хоккей. Российская команда будет самой представительной на этом форуме — 75 спортсменов (48 юношей и 27 девушек). Церемония открытия пройдет 12 февраля на стадионе «Кязым Карабекир», 17 февраля в деревне спортсменов состоится закрытие фестиваля.

Все участники фестиваля получили гарантии безопасности от властей Турции и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которые являются организаторами соревнований. В связи с нестабильной ситуацией в Турции и проблемами с безопасностью полностью или частично отказались от участия в фестивале делегации 15 стран. Однако, несмотря на все обстоятельства, ЕОК не стали переносить соревнования.

Эрзурум — город на северо-востоке Турции, расположен на высоте около 2000 метров. Изначально нынешний фестиваль должен был пройти в боснийском Сараеве, а Эрзурум принять соревнования 2019 года, однако два года назад города обменялись турнирами. Боснийцы не успевали подготовить инфраструктуру, а в Эрзуруме она была готова после проведения здесь зимней Универсиады в 2011 году.

Европейские юношеские фестивали проводятся с 1991 года, в разные годы здесь выступали будущие звезды мирового спорта — Александр Овечкин, Евгений Плющенко, Евгений Кузнецов, Ирина Слуцкая, Илья Кулик и другие. Зимний фестиваль пройдет в 13-й раз, в июле в венгерском Дьере состоятся 14-е летние соревнования. Россия европейские юношеские олимпийские фестивали не проводила, в 2019 году они пройдут в Сараеве и Минске.