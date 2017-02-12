Зимний юношеский олимпийский фестиваль стартует в Турции
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Зимний юношеский европейский олимпийский фестиваль открывается в воскресенье в турецком Эрзуруме. Юные спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет в течение пяти дней разыграют 39 комплектов наград в девяти видах спорта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В программе соревнований — биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, горные лыжи, фигурное катание,
Все участники фестиваля получили гарантии безопасности от властей Турции и Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которые являются организаторами соревнований. В связи с нестабильной ситуацией в Турции и проблемами с безопасностью полностью или частично отказались от участия в фестивале делегации 15 стран. Однако, несмотря на все обстоятельства, ЕОК не стали переносить соревнования.
Эрзурум — город на
Европейские юношеские фестивали проводятся с 1991 года, в разные годы здесь выступали будущие звезды мирового спорта — Александр Овечкин, Евгений Плющенко, Евгений Кузнецов, Ирина Слуцкая, Илья Кулик и другие. Зимний фестиваль пройдет в 13-й раз, в июле в венгерском Дьере состоятся 14-е летние соревнования. Россия европейские юношеские олимпийские фестивали не проводила, в 2019 году они пройдут в Сараеве и Минске.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter