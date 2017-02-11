МОК пока не может лишить легкоатлетку Савинову-Фарносову золота ОИ-2012
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не может лишить золотой медали Олимпийских игр 2012 года дисквалифицированную за допинг российскую легкоатлетку Марию
Савинову-Фарносову. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МОК.
В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил о дисквалификации
«МОК будет ожидать окончания сроков для подачи апелляции и только после этого в отношении результатов
Российская легкоатлетка имеет 45 дней на обжалование решения CAS.
Савинова и тренер Владимир Казарин обвинялись в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда. Поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематических нарушениях российских легкоатлетов и их тренеров антидопинговых правил. Расследование Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
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