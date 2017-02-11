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11 февраля 2017, 11:31 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Россия, по прогнозам, займет шестое место на Олимпиаде в Пхенчхане

Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Агентство Gracenote специализирующееся на обработке статистических данных в спорте спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Увеличить
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Сборная России, по данным компании, займет шестое место в общекомандном медальном зачете. На ее счету будет 22 (6−8−8) медали.

Первой будет Норвегия, которая завоюет 40 (15−11−14) медалей. Второе место достанется Германии с 34 (13−11−10) медалями. Тройку лидеров замкнет сборная США — 32 (10−11−11) медали.

Далее будут располагаться Франция, Канада, Россия, Голландия, Корея и Австрия.
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