Россия, по прогнозам, займет шестое место на Олимпиаде в Пхенчхане
Агентство Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, спрогнозировало результаты Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
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Сборная России, по данным компании, займет шестое место в общекомандном медальном зачете. На ее счету будет 22 (6−8−8) медали.
Первой будет Норвегия, которая завоюет 40 (15−11−14) медалей. Второе место достанется Германии с 34 (13−11−10) медалями. Тройку лидеров замкнет сборная США — 32 (10−11−11) медали.
Далее будут располагаться Франция, Канада, Россия, Голландия, Корея и Австрия.
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