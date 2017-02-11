Россия, по прогнозам, займет шестое место на Олимпиаде в Пхенчхане

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России, по данным компании, займет шестое место в общекомандном медальном зачете. На ее счету будет 22 (6−8−8) медали.

Первой будет Норвегия, которая завоюет 40 (15−11−14) медалей. Второе место достанется Германии с 34 (13−11−10) медалями. Тройку лидеров замкнет сборная США — 32 (10−11−11) медали.

Далее будут располагаться Франция, Канада, Россия, Голландия, Корея и Австрия.