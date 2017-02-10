Президент МОК Бах поблагодарил Усманова за продвижение олимпийских ценностей

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 января вручил Усманову знак отличия «За благодеяние», отметив «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».

«Эта заслуженная награда — еще один важный шаг на вашем выдающемся жизненном пути. Это признание вашей преданности делу спорта и готовность посредством спорта сделать лучше окружающий нас мир. Разрешите мне также поблагодарить вас за ваш вклад в укрепление роли спорта и продвижение олимпийских ценностей», — говорится в письме Баха в адрес Усманова.