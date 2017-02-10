Президент МОК Бах поблагодарил Усманова за продвижение олимпийских ценностей
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт, Сергей Смышляев. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поздравил главу Международной федерации фехтования (FIE) Алишера Усманова с получением государственной награды, а также поблагодарил за поддержку спорта и продвижение олимпийских ценностей.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 января вручил Усманову знак отличия «За благодеяние», отметив «большой вклад в благотворительную и общественную деятельность».
«Эта заслуженная награда — еще один важный шаг на вашем выдающемся жизненном пути. Это признание вашей преданности делу спорта и готовность посредством спорта сделать лучше окружающий нас мир. Разрешите мне также поблагодарить вас за ваш вклад в укрепление роли спорта и продвижение олимпийских ценностей», — говорится в письме Баха в адрес Усманова.
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