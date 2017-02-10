Глава ОКР Жуков надеется, что сборная России примет участие в ОИ-2018
НОВОГОРСК /Московская обл./, 10 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков надеется, что сорная России примет участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом Жуков сообщил журналистам.
«Надеюсь, что наша команда примет участие в Играх в Южной Корее. Сейчас идут отборочные соревнования в разных видах спорта. Наша команда практически везде представлена в полном составе», — сказал Жуков.
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