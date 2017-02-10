Азиада. В круге следующем

Восьмая по счету Зимняя Азиада будет включать в себя соревнования по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, конькобежному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Во всех примут участие спортсмены Казахстана.



Конечно, домашние Всемирные Студенческие Игры наложили заметный отпечаток на составы сборных нашей страны по различным видам спорта, отправляющимся в Японию. Не все они будут включать в себя сильнейших отечественных атлетов, многие из которых завоевывали для Казахстана награды прошедшей Универсиады.



Не относится это, впрочем, к биатлонистам. В Саппоро должны будут выступить все сильнейшие на данный момент стреляющие лыжники нашей страны. Учитывая уровень конкуренции в этом виде спорта в Азии, можно достаточно уверенно предполагать, что казахстанские биатлонисты должны собрать в Японии вполне богатый урожай наград Азиады. Против Галины Вишневской и Яна Савицкого сотоварищи у азиатов козырей в рукавах не ожидается…



В сильнейшем своем составе во главе с бронзовым призером Олимпиады в Сочи выступят в Саппоро Денисом Теном казахстанские фигуристы. Здесь отечественные любители спорта тоже вполне могут рассчитывать на медали Азиатских Игр — если сами наши спортсмены отнесутся к соревнованиям всерьез.



Будут бороться за призовые места в конькобежном спорте лучшие представители этого вида спорта нашей страны. Учитывая не слишком феерическое выступление казахстанских конькобежцев (в первую очередь, это касается мужчин…) на алматинской Универсиаде, можно надеяться, что им есть теперь, что доказывать в Саппоро. С другой стороны, хозяевам льда тоже медали нужны… В общем, борьба будет упорной. У наших спортсменов есть отличный шанс показать на деле, чего они, действительно, стоят.



Отдохнут во время проведения Азиады сильнейшие казахстанские фристайлисты и шорт-трекисты. Впрочем, кадровый резерв в этих видах спорта у нас сейчас какой-никакой имеется, а потому ближайшему резерву предоставляется замечательная возможность показать товар лицом и продемонстрировать всей Азии свой потенциал в Японии. В этих видах тоже, хочется верить, без наград у нас не обойдется.



Что-то выиграем мы, конечно, в лыжах. Здесь команда у Казахстана выступит в Саппоро очень опытная — готовятся стартовать в Японии и Николай Чеботько, и Елена Коломина, и другие достаточно известные наши спортсмены. Которые едут на Азиаду явно не в качестве туристов.



Чего не скажешь, пожалуй, о казахстанских сноубордистах и керлингистах. Здесь ждать сенсаций от наших вряд ли приходится. Покажут наши азиатам, что на просторах нашей Родины эти виды спорта все-таки культивируются. На что-то большее рассчитывать здесь трудно.



Достаточно сложно оценивать на Азиатских Играх перспективы казахстанских горнолыжников и прыгунов с трамплина. Казалось бы, — с одной стороны, среди азиатов на что-то серьезное мы в этих дисциплинах претендовать в состоянии. С другой, — привыкши к роли статистов, смогут ли наши спортсмены выйти на этом уровне на ведущие позиции?.. Будем верить, что хотя бы постараются.



Остается хоккей с шайбой. Здесь мы, конечно, в Азии должны быть лидерами — и среди мужчин, и среди женщин. Должны. Но не обязаны. У тех же представительниц прекрасного пола на Универсиаде впереди казахстанок оказались и китаянки, и японки. А никого больше из Азии в Алматы, собственно, и не было… Даже сейчас, за 9 дней до старта Азиатских Игр, сложно представить себе, что за сборная Казахстана выступит в Саппоро у мужчин. Однако предполагать, что японцы, китайцы, корейцы костьми лягут, чтобы доказать, что они, как минимум, не хуже наших, можно смело.



Вот такой ожидается предстоящая Азиада. Очень непростые и неоднозначные для казахстанского спорта Игры нас ждут.