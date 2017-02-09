Александр Жуков: Действия Фуркада испортили впечатление от классной гонки

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— Как вам сегодняшняя гонка на чемпионате мира по биатлону?

— Прежде всего, очень рад за нашу команду. Хотел бы поздравить всю российскую четверку, тренерский штаб, специалистов, готовивших спортсменов с заслуженной медалью! Особо отмечу, что на последнем этапе Антон Шипулин не просто сумел добиться успеха, но и проявил настоящую выдержку, не стал отвечать на откровенную провокацию Фуркада в отношении Логинова. Думаю, что по этому инциденту в любом случае должна последовать официальная оценка со стороны организаторов турнира и руководства IBU. Ведь именно действия француза спровоцировали дальнейшую скандальную ситуацию на церемонии награждения, испортили впечатление от классной гонки.

— До Олимпийских игр в Пхенчхане остается ровно год. Какие задачи являются приоритетными на данном этапе для нашей Олимпийской команды?

— Сейчас в большинстве зимних видов спорта проходят чемпионаты мира или этапы Кубка мира. Для российских спортсменов это возможность проверить свой уровень в борьбе с основными конкурентами, а также познакомиться с олимпийскими трассами Пхенчхана. И, конечно, важно завоевать максимальное количество олимпийских лицензий.

— У вас уже есть понимание, где сборная России может провести заключительный этап подготовки к Играм-2018?

— В рамках общего плана подготовки к Олимпиаде каждая федерация самостоятельно решает, где будут готовиться ее спортсмены. Знаю, что многие команды сейчас изучают возможность проведения заключительных сборов на Дальнем Востоке — в частности, на Камчатке и Сахалине.

— Ваши впечатления от первых предолимпийских стартов в Пхенчхане?

— Наши лыжники порадовали хорошими результатами. Лыжные трассы в Пхенчхане по телекартинке мне тоже понравились, хотя спортсмены говорят, что они довольно сложные — особенно для спринтеров.

— Могут ли у Олимпийской сборной России возникнуть сложности с допуском на Игры-2018, аналогичные тем, что были перед Рио-де-Жанейро?

— Вы знаете, что сейчас продолжают работу две комиссии МОК. Одна занимается перепроверкой сочинских допинг-проб, а другая — оценкой информации, изложенной в докладе профессора Макларена. По итогам российской стороне будет предоставлена возможность высказать свою позицию. После этого будут сделаны определенные выводы. Какие — мы пока не знаем. Надеемся, что они будут для нас позитивными. На сегодняшний день большинство российских атлетов, за исключением группы лыжников, принимают участие во всех международных стартах и в плановом режиме готовятся к Играм в Пхенчхане.

— Поддерживаете ли вы предложения о дальнейшем ужесточении антидопинговых правил в России? В частности, введение уголовной ответственности для спортсменов за употребление запрещенных препаратов?

— Мы обсуждали этот вопрос в Государственной Думе, когда принимался закон об уголовной ответственности тренеров и спортивных врачей за склонение к применению допинга. Пришли к выводу, что наказывать в уголовном порядке спортсменов нецелесообразно, поскольку они и так получают серьезное наказание в виде длительной дисквалификации.

— Справедливо ли ставить нашей сборной в Пхенчхане медальную планку на уровне Игр в Сочи? Или мы должны умерить свои амбиции?

— В Сочи российской сборной очень помогли родные стены и горячая поддержка болельщиков. Понятно, что показать аналогичный результат в Корее будет сложно. Но я бы хотел отметить, что в нынешнем сезоне россияне выступают достаточно успешно. Мы уже были свидетелями красивых побед в фигурном катании, шорт-треке, санном спорте, бобслее, конькобежном спорте и сноуборде. Посмотрим, как для нас будет складываться чемпионат мира по биатлону в Австрии. А прогнозы относительно выступления в Пхенчхане можно будет строить в конце сезона, когда во всех видах спорта определятся так называемые потенциальные медалисты.

— Какие планы у возглавляемой вами Координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских зимних Игр-2022 в Пекине?

— Как раз 26 февраля вылетаю в Пекин, где состоится очередное заседание Координационной комиссии. Подготовка к Играм-2022 идет полным ходом. Наши китайские коллеги работают достаточно продуктивно, так что по поводу организации зимней Олимпиады в Пекине беспокоиться не стоит.

— Чувствуете ли вы, что на волне допинговых скандалов отношение к нашей стране в международных спортивных структурах изменилось в худшую сторону?

— Как член Международного олимпийского комитета могу вам сказать, что большинство моих коллег по-прежнему категорически против отстранения чистых российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Их поддержку мы ощущаем постоянно.

— Какие впечатления у вас остались от недавней встречи с учащимися Образовательного центра «Сириус» в Сочи?

— Олимпийские уроки — одна из самых важных и успешных образовательных программ Олимпийского комитета России. В течение года они проходят в общеобразовательных школах, а в канун годовщины Игр-2014 мы обычно приезжаем в Образовательный центр «Сириус», который расположен в Олимпийском парке Сочи, и рассказываем ребятам об истории Олимпийских игр, выступлении наших спортсменов. Очень важно, что на таких мероприятиях дети могут пообщаться с прославленными спортсменами, взять автограф и сфотографироваться со своими кумирами.

— Какое место в календаре спортивных событий занимает День зимних видов спорта, празднование которого пройдет по всей стране 11 февраля?

— Решение о проведении Дня зимних видов спорта в первые выходные после старта Игр в Сочи было принято в 2015 году. За это время праздник стал без преувеличения общенациональным. С каждым годом в этот день все больше людей надевают коньки, встают на лыжи, выходят на хоккейную площадку, чтобы на свежем воздухе отметить очередную годовщину лучших зимних Олимпийских игр!

Юрий БУТНЕВ, Олег ШАМОНАЕВ.