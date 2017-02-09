Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнований

Самолет с российскими чемпионами и призерами Универсиады приземлился в четверг в московском аэропорту «Домодедово».

«Универсиада прошла на высочайшем уровне, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами. Очень помогали волонтеры, хочу сказать, что было ощущение, будто я нахожусь на Олимпийских играх, до сих пор под впечатлением от организации этих соревнований. К спортсменам относились самым наилучшим образом, создавались все условия для успешного выступления, нас даже сопровождали с полицией. Лыжная трасса была подготовлена идеально, и с погодой нам повезло — было солнце и прохладная погода, лыжи катили хорошо», — сказал Ростовцев.