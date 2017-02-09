Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнований
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Трехкратный чемпион Универсиады по лыжным гонкам Дмитрий Ростовцев до сих пор находится под впечатлением от высочайшего уровня проведения соревнований в Казахстане. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Самолет с российскими чемпионами и призерами Универсиады приземлился в четверг в московском аэропорту «Домодедово».
«Универсиада прошла на высочайшем уровне, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами. Очень помогали волонтеры, хочу сказать, что было ощущение, будто я нахожусь на Олимпийских играх, до сих пор под впечатлением от организации этих соревнований. К спортсменам относились самым наилучшим образом, создавались все условия для успешного выступления, нас даже сопровождали с полицией. Лыжная трасса была подготовлена идеально, и с погодой нам повезло — было солнце и прохладная погода, лыжи катили хорошо», — сказал Ростовцев.
На Универсиаде в
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