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https://sport.mail.ru/news/olympics/28721967/
9 февраля 2017, 20:03 | Олимпизм | ТАСС

Чемпион Универсиады Ростовцев остался под впечатлением от организации соревнований

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Трехкратный чемпион Универсиады по лыжным гонкам Дмитрий Ростовцев до сих пор находится под впечатлением от высочайшего уровня проведения соревнований в Казахстане. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Самолет с российскими чемпионами и призерами Универсиады приземлился в четверг в московском аэропорту «Домодедово».

«Универсиада прошла на высочайшем уровне, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая проводами. Очень помогали волонтеры, хочу сказать, что было ощущение, будто я нахожусь на Олимпийских играх, до сих пор под впечатлением от организации этих соревнований. К спортсменам относились самым наилучшим образом, создавались все условия для успешного выступления, нас даже сопровождали с полицией. Лыжная трасса была подготовлена идеально, и с погодой нам повезло — было солнце и прохладная погода, лыжи катили хорошо», — сказал Ростовцев.

На Универсиаде в Алма-Ате Ростовцев завоевал три золотых награды (эстафета, гонка преследования на 10 км, гонка на 30 км с масс-старта), на счету российского спортсмена также серебро индивидуальной гонки на 10 км.
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