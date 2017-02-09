Медведев поздравил студенческую сборную РФ с триумфальным выступлением на Универсиаде-2017
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил студенческую сборную России с успешным выступлением на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде, прошедшей в Алма-Ате. Текст поздравительной телеграммы размещен на сайте правительства.
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«Рад поздравить вас с триумфом на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде. Вы блестяще выступили в
Медведев назвал российских спортсменов, одержавших верх над достойными соперниками, «главными ньюсмейкерами» соревнований. «Вашим успехам радуются не только тренеры и многочисленные болельщики — вами гордится вся страна. Мы верим, что впереди у вас счастливая спортивная судьба, новые старты и достижения, в том числе на Олимпийских играх», — добавил глава правительства.
Премьер пожелал членам сборной здоровья, хорошего настроения и удачи в учебе, спорте и жизни.
На Универсиаде-2017 сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медали), обновив собственный мировой рекорд. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье — сборная Южной Кореи (11, 5, 5). Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года.
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