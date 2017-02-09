Заместитель министра спорта Томилова сравнила победу на Универсиаде с триумфом ОИ-2014

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Самолет с чемпионами и призерами Универсиады на борту в четверг приземлился в московском аэропорте «Домодедово».

«Победы только сближают людей. На самом деле меня переполняют эмоции, такое было, когда наша сборная побеждала на Играх в Сочи. Непередаваемые ощущения», — сказала Томилова.

На завершившейся в среду в Алма-Ате Универсиаде сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете, завоевав в общей сложности 71 награду (29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей), обновив собственный мировой рекорд. Второе место заняли казахстанцы (11, 8, 17), третье — сборная Южной Кореи (11, 5, 5).

Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.