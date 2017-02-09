Заместитель министра спорта Томилова сравнила победу на Универсиаде с триумфом ОИ-2014
МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова сравнила эмоции от победы российской сборной на зимней Универсиаде в Казахстане с эмоциями после триумфа национальной команды на Олимпийских играх в Сочи. Такое мнение Томилова высказала ТАСС.
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Видимо, что-то случилось...
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Самолет с чемпионами и призерами Универсиады на борту в четверг приземлился в московском аэропорте «Домодедово».
«Победы только сближают людей. На самом деле меня переполняют эмоции, такое было, когда наша сборная побеждала на Играх в Сочи. Непередаваемые ощущения», — сказала Томилова.
На завершившейся в среду в
Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.
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