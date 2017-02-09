Олимпийская чемпионка Лебедева стала послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов
ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Член Совета Федерации, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева стал общественным послом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет осенью в Москве. Об этом журналистам сообщили в
пресс-службе губернатора Волгоградской области.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Решение об утверждении кандидатуры Татьяны Лебедевой принято членами регионального подготовительного комитета фестиваля единогласно. Известная на весь мир легкоатлетка будет представлять Волгоградскую область на публичных мероприятиях, помогать в организации фестиваля», — сказал представитель обладминистрации.
Он отметил, что «волгоградская олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко примет участие в спортивной программе фестиваля».
В
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится международный парад студенчества, основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter