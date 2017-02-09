Олимпийская чемпионка Лебедева стала послом Всемирного фестиваля молодежи и студентов

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«Решение об утверждении кандидатуры Татьяны Лебедевой принято членами регионального подготовительного комитета фестиваля единогласно. Известная на весь мир легкоатлетка будет представлять Волгоградскую область на публичных мероприятиях, помогать в организации фестиваля», — сказал представитель обладминистрации.

Он отметил, что «волгоградская олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко примет участие в спортивной программе фестиваля».

В феврале-марте в рамках коммуникационной кампании по продвижению фестиваля в вузах и ссузах волгоградского региона пройдут встречи со студентами. Молодежи расскажут о программах, тематических площадках и условиях участия в масштабном событии. Всего Волгоградскую область на фестивале представят 220 молодых лидеров, спортсменов, добровольцев, общественных деятелей.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В день его открытия в Москве состоится международный парад студенчества, основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке. Участниками фестиваля станут более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.