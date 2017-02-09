Пхенчхан-2017: предчувствие праздника за год до старта зимних Олимпийских игр
КАННЫН (Южная Корея), 9 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Южнокорейский Пхенчхан пребывает в праздничном настроении за год до старта зимних Олимпийских игр-2018, к которым уже почти все готово.
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Официальные мероприятия, посвященные круглой дате — год до старта XXIII зимних Олимпийских игр, — состоялись в четверг в Канныне.
Билет в счастье.
На территории прибрежного кластера с самого утра чувствовалось особенное настроение. Скорее, это было предчувствие праздника. Конечно, было много суматохи и мало указателей, зато полно олимпийской символики, болельщиков — в этот день на олимпийской конькобежной арене стартовал чемпионат мира на отдельных дистанциях.
В принципе, любой, зная энтузиазм корейцев, изначально понимает, что с посещением олимпийских мероприятий и тем более соревнований в Южной Корее проблем не будет. Как выяснилось сегодня, с посещаемостью предолимпийских стартов у оргкомитета, по крайней мере в Канныне, тоже нет никаких проблем.
Кроме того, именно в четверг жители Южной Кореи смогли отправить первые заявки на билеты. Позднее лотерея определит первых обладателей заветных квитков на олимпийские старты, а уже в сентябре начнется их общая продажа.
В среднем по цене билеты будут стоить дешевле, чем на играх-2014 в Сочи. В «снежных» видах спорта их цена примерно соответствует ценам Ванкувера-2010, а в скелетоне, санном спорте и бобслее цены будут ниже уровня Игр-2010. На соревнования по
В сентябре свой билет в олимпийское счастье можно будет купить не только онлайн, но и в билетных кассах, расположенных в городах проведения Олимпиады-2018, в Сеуле, а также в официальных магазинах с сувенирной продукцией, расположенных в аэропортах и на железнодорожных станциях.
Огонь: факел Пхенчхана с воспоминаниями о Сеуле.
Следующий после нынешних мероприятий большой предолимпийский праздник в Южной Корее приведет прямиком на церемонию открытия Игр. Им станет эстафета олимпийского огня, в которой примет участие около 7500 человек.
«Эстафета олимпийского огня уникальна по своей способности объединять людей… Уверена, что она будет интересна новому поколению Южной Кореи, как
Факел для эстафеты олимпийского огня, дизайн которого презентовали в четверг в Канныне, был создан местной компанией, которая отвечала за ту же задачу на летних Олимпийских играх-1988.
Политический вопрос.
За всем этим праздником вопросов на злобу дня никто не отменял. Главу оргкомитета ОИ-2018 Ли
«Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но выступаем за то, чтобы все “чистые” спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане смогли сделать это, в том числе российские», — отметил Ли
Представление факела и формы факелоносцев на
Когда все официальные слова были сказаны, а на конькобежной арене побит мировой рекорд на равнине, в прибрежном кластере настало время большого шоу и большого огня — пока предолимпийского. Концерт на хоккейной арене, еще одна уже постановочная презентация факела и видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который прямо в эфире подписал официальные приглашения национальным комитетам на участие в Играх-2018.
Будем надеяться, что Олимпийский комитет России его получит и сборная России примет участие в Играх-2018, к которым, как мы убедились, в Пхенчхане практически все готово. Оргкомитету Игр-2018 осталось доработать детали, а российскому спорту решить глобальную задачу по участию спортсменов на XXIII зимних Олимпийских играх.
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