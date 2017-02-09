Пхенчхан-2017: предчувствие праздника за год до старта зимних Олимпийских игр

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Официальные мероприятия, посвященные круглой дате — год до старта XXIII зимних Олимпийских игр, — состоялись в четверг в Канныне.

Билет в счастье.

На территории прибрежного кластера с самого утра чувствовалось особенное настроение. Скорее, это было предчувствие праздника. Конечно, было много суматохи и мало указателей, зато полно олимпийской символики, болельщиков — в этот день на олимпийской конькобежной арене стартовал чемпионат мира на отдельных дистанциях.

В принципе, любой, зная энтузиазм корейцев, изначально понимает, что с посещением олимпийских мероприятий и тем более соревнований в Южной Корее проблем не будет. Как выяснилось сегодня, с посещаемостью предолимпийских стартов у оргкомитета, по крайней мере в Канныне, тоже нет никаких проблем.

Кроме того, именно в четверг жители Южной Кореи смогли отправить первые заявки на билеты. Позднее лотерея определит первых обладателей заветных квитков на олимпийские старты, а уже в сентябре начнется их общая продажа.

В среднем по цене билеты будут стоить дешевле, чем на играх-2014 в Сочи. В «снежных» видах спорта их цена примерно соответствует ценам Ванкувера-2010, а в скелетоне, санном спорте и бобслее цены будут ниже уровня Игр-2010. На соревнования по шорт-треку, конькобежному спорту и фигурному катанию билеты обойдутся дешевле, чем это было на Играх-2014 в Сочи. То же самое касается церемонии открытия и закрытия ОИ-2018.

В сентябре свой билет в олимпийское счастье можно будет купить не только онлайн, но и в билетных кассах, расположенных в городах проведения Олимпиады-2018, в Сеуле, а также в официальных магазинах с сувенирной продукцией, расположенных в аэропортах и на железнодорожных станциях.

Огонь: факел Пхенчхана с воспоминаниями о Сеуле.

Следующий после нынешних мероприятий большой предолимпийский праздник в Южной Корее приведет прямиком на церемонию открытия Игр. Им станет эстафета олимпийского огня, в которой примет участие около 7500 человек.

«Эстафета олимпийского огня уникальна по своей способности объединять людей… Уверена, что она будет интересна новому поколению Южной Кореи, как когда-то это было перед Играми (1988 года) в Сеуле», — считает глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг.

Факел для эстафеты олимпийского огня, дизайн которого презентовали в четверг в Канныне, был создан местной компанией, которая отвечала за ту же задачу на летних Олимпийских играх-1988. Бело-золотой факел длинной 700 мм — с отсылкой к 700 метрам над уровнем моря — высоте, на которой находится Пхенчхан, — сконструирован таким образом, что пламя не погаснет, какими бы ни были погодные условия. Пламя будет гореть и в сильный ветер, и в снег.

Политический вопрос.

За всем этим праздником вопросов на злобу дня никто не отменял. Главу оргкомитета ОИ-2018 Ли Хи-Бома на официальной пресс-конференции спрашивали и о возможности участия сборной Северной Кореи в Играх-2018, и о том, как он относится к допинг-скандалу вокруг российского спорта, который может стоить сборной России участия в Олимпийских играх.

«Мы нетерпимы к допингу, и такого рода скандалы неприятны, но выступаем за то, чтобы все “чистые” спортсмены, которые завоевали право выступить в Пхенчхане смогли сделать это, в том числе российские», — отметил Ли Хи-Бом на пресс-конференции.

Представление факела и формы факелоносцев на пресс-конференции, посвященной году до старта Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Когда все официальные слова были сказаны, а на конькобежной арене побит мировой рекорд на равнине, в прибрежном кластере настало время большого шоу и большого огня — пока предолимпийского. Концерт на хоккейной арене, еще одна уже постановочная презентация факела и видеообращение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который прямо в эфире подписал официальные приглашения национальным комитетам на участие в Играх-2018.

Будем надеяться, что Олимпийский комитет России его получит и сборная России примет участие в Играх-2018, к которым, как мы убедились, в Пхенчхане практически все готово. Оргкомитету Игр-2018 осталось доработать детали, а российскому спорту решить глобальную задачу по участию спортсменов на XXIII зимних Олимпийских играх.