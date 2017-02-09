Казань поддержала заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Казань поддержала заявку Парижа на проведение Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщается на сайте мэрии Парижа.
По инициативе мэра Монреаля Дэни Кодера 50 городов со всех континентов объявили о поддержке кандидатуры Парижа. Помимо мэра Казани Ильсура Метшина, в поддержку столицы Франции высказались главы Копенгагена, Афин, Барселоны, Брюсселя, Киото и Сиднея.
23 июня 2015 года Париж подал заявку на проведение Олимпиады-2024. Также на Игры претендуют
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