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9 февраля 2017, 16:44 | Олимпизм | ТАСС

Казань поддержала заявку Парижа на проведение Олимпиады-2024

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Казань поддержала заявку Парижа на проведение Олимпийских игр в 2024 году. Об этом сообщается на сайте мэрии Парижа.

По инициативе мэра Монреаля Дэни Кодера 50 городов со всех континентов объявили о поддержке кандидатуры Парижа. Помимо мэра Казани Ильсура Метшина, в поддержку столицы Франции высказались главы Копенгагена, Афин, Барселоны, Брюсселя, Киото и Сиднея.

23 июня 2015 года Париж подал заявку на проведение Олимпиады-2024. Также на Игры претендуют Лос-Анджелес и Будапешт. Все три города допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) до заключительного этапа отбора. На право провести Олимпиаду-2024 также претендовал Рим, но столица Италии сняла кандидатуру по инициативе нового мэра.

Специальная комиссия проинспектирует Лос-Анджелес с 23 по 25 апреля, Будапешт — с 10 по 12 мая, Париж — с 14 по 16 мая. Итоговый доклад будет обнародован в июле.

Выборы города-организатора ОИ-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.
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