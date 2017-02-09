Путин высоко оценил итоги выступления команды РФ на Универсиаде в Алма-Ате
По словам президента, выступление было триумфальным.
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Президент России Владимир Путин назвал выступление сборной команды России на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде (Казахстан) триумфальным. Президент поздравил студентов и передал благодарность тренерам и наставникам спортсменов, сообщили в
«От души поздравляю вас с отличным, поистине триумфальным выступлением на Универсиаде в Казахстане», — сказал Путин.
По словам президента, страна достойно была представлена на соревнованиях в
«И конечно, самые искренние слова благодарности вашим тренерам, наставникам, всем, кто помогает вам стать сильнейшими», — говорится в обращении президента.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обеспечила себе досрочную победу в общем медальном зачете зимней Универсиады.
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