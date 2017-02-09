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9 февраля 2017, 16:27 | Олимпизм | ИА REGNUM

‍Путин высоко оценил итоги выступления команды РФ на Универсиаде в Алма-Ате

По словам президента, выступление было триумфальным.

По словам президента выступление было триумфальным. Увеличить
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Президент России Владимир Путин назвал выступление сборной команды России на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде (Казахстан) триумфальным. Президент поздравил студентов и передал благодарность тренерам и наставникам спортсменов, сообщили в пресс-службе президента РФ.

«От души поздравляю вас с отличным, поистине триумфальным выступлением на Универсиаде в Казахстане», — сказал Путин.

По словам президента, страна достойно была представлена на соревнованиях в Алма-Ате. Российские студенты показали, что прекрасно подготовлены физически, и что вся команда настроена на победу. Президент подчеркнул, что российские спортсмены завоевали рекордное число наград в истории зимних универсиад.

«И конечно, самые искренние слова благодарности вашим тренерам, наставникам, всем, кто помогает вам стать сильнейшими», — говорится в обращении президента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России обеспечила себе досрочную победу в общем медальном зачете зимней Универсиады.
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АЛМА-АТА, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мэр Алма-Аты Бауыржан Байбек в среду вечером на торжественной церемонии закрытия зимней Универсиады в Алма-Ате вручил флаг Международной федерации студенческого спорта (FISU) — символа соревнований — главе Красноярска Эдхаму Акбулатову, чей город будет в 2019 году принимать очередные зимние студенческие Игры. В ближайшее время этот флаг окажется в Красноярске, на который теперь будет устремлено внимание всего спортивного студенческого мира.
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