Глава МОК Бах официально пригласил национальные олимпийские комитеты на ОИ-2018

В четверг в южнокорейском Канныне прошли официальные мероприятия, приуроченные к специальной дате — год до старта Игр-2018.

«Через год наступит момент, когда вы впишете свои имена в историю, когда зимние Олимпийские игры возьмут старт в Южной Корее. Проведение Олимпиады — это возможность открыть новую главу в истории спорта… Я желаю спортсменам всего наилучшего и хорошей подготовки к Играм, где они могут воплотить в жизнь свои мечты… Я с удовольствием приглашаю национальные олимпийские комитеты и спортсменов на эти Игры. Я подписываю это приглашение прямо сейчас», — сказал Бах в видеообращении на специальной церемонии, которая состоялась на хоккейной арене в Канныне.

«Я уверен, что предстоящие Олимпийские игры будут фантастическим опытом для всех», — отметил президент МОК.