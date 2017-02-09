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https://sport.mail.ru/news/olympics/28717795/
9 февраля 2017, 15:54 | Олимпизм | Р-Спорт

Глава МОК Бах официально пригласил национальные олимпийские комитеты на ОИ-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах официально пригласил национальные олимпийские комитеты принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

В четверг в южнокорейском Канныне прошли официальные мероприятия, приуроченные к специальной дате — год до старта Игр-2018.

«Через год наступит момент, когда вы впишете свои имена в историю, когда зимние Олимпийские игры возьмут старт в Южной Корее. Проведение Олимпиады — это возможность открыть новую главу в истории спорта… Я желаю спортсменам всего наилучшего и хорошей подготовки к Играм, где они могут воплотить в жизнь свои мечты… Я с удовольствием приглашаю национальные олимпийские комитеты и спортсменов на эти Игры. Я подписываю это приглашение прямо сейчас», — сказал Бах в видеообращении на специальной церемонии, которая состоялась на хоккейной арене в Канныне.

«Я уверен, что предстоящие Олимпийские игры будут фантастическим опытом для всех», — отметил президент МОК.

Приглашения были отправлены из штаб-квартиры МОК в Лозанне, пока в Канныне шла праздничная церемония, посвященная дате — год до старта XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.
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