Шамко: В Беларуси борьба с допингом вышла на принципиально новый уровень

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом году главой государства подписан указ о присоединении к дополнительному протоколу Конвенции по борьбе с допингом в спорте, приняты меры по корректировке закона «О физической культуре и спорте». В Беларуси реализуются образовательные мероприятия под эгидой Совета Европы, налажена работа с Антидопинговым агентством Великобритании, инициировано проведение мероприятий с участием международных экспертов Совета Европы и международных антидопинговых организаций.

«На уровне государства выстроена четкая антидопинговая система. Однако со стороны тренеров, специалистов, большинства федераций и особенно регионов есть недостаточное понимание их роли в антидопинговой работе, а интерес к данному вопросу проявляется, только когда что-то случается. Борьба с применением запрещенных препаратов будет продолжаться и совершенствоваться. Отмечу динамику снижения нарушений с 34 случаев в 2013 году до 11 в 2016-м», — рассказал Александр Шамко.

Минспорт также продолжает работу над стратегией развития спортивной науки. В ее реализации отрасль рассчитывает на поддержку и сотрудничество лучших ученых страны. Минспортом заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями системы Академии наук. Одновременно ведомство рассчитывает на поддержку профильных учреждений системы здравоохранения, без помощи которых не могут развиваться и применяться новые методы реабилитации, диагностики и лечения.

Как отметил министр, серьезную помощь в подготовке к Олимпийским играм оказали комплексные научные группы, в составы которых удалось привлечь высококвалифицированных специалистов образования, здравоохранения. Однако потенциал таких комплексных групп пока используется недостаточно.