Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл

Ровно через год, 9 февраля 2018 года, в Пхенчхане пройдет церемония открытия зимней Олимпиады. По просьбе «СЭ» на самые важные вопросы, связанные с грядущими Играми, ответили руководители российских федераций по зимним видам спорта и наши прославленные спортсмены.

Алексей КРАВЦОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Алексей КРАВЦОВ, президент Союза конькобежцев России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Думаю, все будет зависеть от общего решения по всей сборной России. Не ожидаю персональных санкций конкретно к нашей федерации.

О ПОДГОТОВКЕ. У нас есть проверенный алгоритм подготовки к крупным стартам. Места сборов, методика — все уже отработано, и мы будем придерживаться этой схемы. Единственное, пока не определено место заключительного сбора перед отъездом в Пхенчхан. Конечно, при выборе мы обязательно будем учитывать климатический и временной фактор, чтобы избежать проблем с акклиматизацией.

О МЕДАЛЯХ. Жду, что команда выступит достойно. Особенно стоит учесть, что мы будем выступать в тех видах соревнований, где хозяева Олимпиады очень сильны — в шорт-треке и в конькобежном спорте, в особенности, в спринтерских дисциплинах. Поэтому нашим ребятам будет непросто. Но я очень верю в свою команду.

Любовь ЕГОРОВА (слева) и Раиса СМЕТАНИНА. Фото Игорь УТКИН/ТАСС Спорт-Экспресс

Любовь ЕГОРОВА, шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Уверена, что наши спортсмены будут допущены. Иначе это же просто неинтересно: зимние Олимпийские игры — и без России! Такого просто нельзя себе представить.

О ПОДГОТОВКЕ. Чтобы советовать какие-то места подготовки, надо знать специфику трассы в Пхенчхане. К тому же, с тех пор, как выступала я, во многом поменялся формат соревнований, появились новые дисциплины. Принять правильное решение, как и где готовиться, тут должны тренеры. То есть люди, которые каждый день работают с командой.

О МЕДАЛЯХ. Будем ждать хорошего выступления, побольше медалей. Конкретное количество наград не назову — сейчас ведь не объявляют медальные планы. Но хочется, чтобы наши лыжники боролись за награды буквально в каждой дисциплине.

Наталья ГАРТ. Фото Федерация санного спорта России Спорт-Экспресс

Наталья ГАРТ, президент Федерации санного спорта России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Нет никаких предпосылок, что наша сборная по санному спорту не поедет на Олимпиаду.

О ПОДГОТОВКЕ. В минувший вторник команда в расширенном составе прилетела в Корею на тренировочную неделю. Сейчас начинаются испытательные заезды, спортсмены пробуют трассу на которой пройдут олимпийские соревнования. Сразу после этого, команда примет участие в этапе Кубка мира по санному спорту, который пройдет с 18 по 19 февраля в Пхенчхане. В итоге в Корее в общей сложности сборная проведет две недели.

О МЕДАЛЯХ. Думаю, мы можем рассчитывать минимум на три медали. Хотелось бы, чтобы они были золотыми. Две медали планируется в одиночке и одна медаль в эстафете.

Дмитрий СВИЩЕВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Дмитрий СВИЩЕВ, президент Федерации керлинга России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Если не будет никаких политических мотивов, сборная России выступит в Пхенчхане. Надеюсь, здравый смысл победит.

О ПОДГОТОВКЕ. Сейчас идет подготовка в Новогорске, где мы определим сильнейшие составы как в мужской, так и в женской сборных. У нас есть первые квалификационные очки, но отбор на Олимпиаду еще идет. Двумя решающими турнирами станут чемпионат мира по керлингу среди женщин в Китае с 18 по 26 марта и мужской чемпионат мира в Канаде, который пройдет с 1 по 9 апреля. На этих турнирах мы наберем квалификационные очки и заодно посмотрим реальный уровень наших команд.

О МЕДАЛЯХ. У нас никогда не было олимпийских медалей в керлинге, но есть бронза чемпионата мира у женщин и золото в дабл-миксте. На этой Олимпиаде мы поставили задачу завоевать одну медаль. Это будут либо женщины, либо дабл-микст. В мужском керлинге у нас нет медального плана. Для начала нужно еще пройти отбор.

Денис ТИХОМИРОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Денис ТИХОМИРОВ, президент Федерации сноуборда России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Большая часть спортсменов уже выполнила олимпийский норматив, и может ехать на Олимпийские игры. В некоторых дисциплинах все еще идет выполнение норматива, а где-то идет борьба за квотированные места.

О ПОДГОТОВКЕ. Подготовка проходит согласно программе международного календаря. Это участие в кубках мира и подготовка к чемпионату России, который состоится через месяц. Финансирование нашего вида спорта гораздо меньше, чем в других видах, но мы затянули пояса и работаем.

О МЕДАЛЯХ. Все спортсмены будут очень стараться и сделают все, чтобы выиграть. Наш официальный план, который я озвучил руководству — минимум одна медаль.

Александр ЗУБКОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Александр ЗУБКОВ, президент Федерации бобслея России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. У нас сложились хорошие, рабочие отношения с Международной Федерацией бобслея и скелетона. Наши спортсмены находятся под пристальным контролем допинг-служб, в международном пуле тестирования. Мы с пониманием относимся к тому, что нас проверяют чаще, чем спортсменов из других стран. Пока оснований для тревог нет, но прошедший год приучил нас к тому, что возможны любые неожиданности. Хочется верить, что самое неприятное уже позади.

О ПОДГОТОВКЕ. Поскольку график сезона довольно плотный, то подготовка будет вестись через участие в этапах Кубка Мира. Разумеется, мы учтем момент акклиматизации и смены часовых поясов. Этап в Пхенчхане, который пройдет в марте этого года после чемпионата мира в Кенигзее, поможет попробовать трассу и оценить условия для работы, хотя наши спортсмены и тренеры уже побывали там на гомологации и определенной информацией мы располагаем.

О МЕДАЛЯХ. Результаты сезона дают повод для определенного оптимизма. Медальные перспективы есть в нескольких видах. Наши спортсмены занимают лидирующие позиции в зачетах Кубков Мира в разных дисциплинах. Надеемся, что при должной подготовке они будут бороться за медали и в бобслее, и в скелетоне, хотя до Олимпиады еще год и делать выводы пока рано.

Алексей КУРАШОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Алексей КУРАШОВ, президент Федерации фристайла России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Мы боремся, завоевываем олимпийские лицензии по всем дисциплинам фристайла, и планируем участвовать в Олимпийских играх в Корее.

О ПОДГОТОВКЕ. Сейчас идут тестовые соревнования на олимпийских объектах по акробатике и по могулу, наша сборная уже в Корее, как и я. Есть очень много проблем, есть проблемы с подготовкой трассы — и акробатики, и могула. Трассу акробатики с момента приезда сборных переделывали буквально всю. Наши тренеры во вторник весь день не уходили с горы, работали по перестройке трассы по установленным нормативам. Отменили официальную тренировку из-за этого. Проблемы на месте есть на стадионе фристайла. Организаторы говорят, что все будет хорошо, но как показывает практика, в последний момент все приходится делать совместными усилиями, помогать организаторам. По сравнению с Сочи, конечно, подготовка трассы вызывает большие опасения. Что касается нашей подготовки, у нас пять дисциплин, и по каждой рассматриваем самостоятельный вариант. Для ски-кросса рассматриваем Сахалин. Сейчас мы рассматриваем и совещаемся с министерством спорта Сахалинской области о возможности проведения сборов и для других дисциплин фристайла. Все зависит от того, сможем ли мы за оставшийся короткий период построить трассу под каждую дисциплину по такому дизайну, как будет на Играх в Корее. Но помимо этого, если у нас не получится реализовать задумки в Южно-Сахалинске, мы рассматриваем варианты в Японии и Китае. Но есть сложности, китайцы в акробатике наши серьезные конкуренты, они могут нас не пустить. Сейчас ведем переговоры. Думаю, окончательно мы будем понимать в конце этого зимнего сезона, где у нас будут заключительные этапы подготовки.

О МЕДАЛЯХ. Еще не закончился сезон, впереди этапы Кубка мира, чемпионат мира. У нас есть спортсмены, которые должны восстановиться, у которых реабилитация должна закончится летом этого года. Эти спортсмены должны будут начать подготовку к Олимпиаде. Когда будет понятно, сколько лицензий мы завоюем на Игры, тогда и будем уже планировать какой-то результат. Мы еще не прошли этот сезон. Конечно, мы будем бороться за олимпийские медали, для этого мы и работаем.

Александр ГОРШКОВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Александр ГОРШКОВ, президент Федерации фигурного катания на коньках России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Я бы сказал так — надеюсь, что поедем. Я не на Луне живу, читаю новости — есть определенные силы, которые стараются нам помешать. Но я надеюсь, что мы все-таки выступим в Корее.

О ПОДГОТОВКЕ. Сначала должен пройти чемпионат мира, по итогам которого будут определены квоты — сколько спортсменов будет выступать на Олимпиаде. Это первый этап. А дальше начнем готовиться непосредственно к соревнованиям. Мы определились с финальным этапом подгттовки, но пока не буду озвучивать, поскольку мы еще должны будем его утвердить. Вариант уже есть проработанный, как только утвердим, сразу сообщим. Что касается условий в Пхенчхане, на этот вопрос смогу ответить где-то через неделю. Александр Коган летит 11 февраля в Пхенчхан, где будут проходить тестовые соревнования по фигурному катанию, чемпионат четырех континентов. После его возвращения у нас будет полная информация по поводу того, какие там условия.

О МЕДАЛЯХ. Я никогда не считаю медали. Есть поговорка такая примитивная, когда цыплят считают. Наша задача, прежде всего, наработать необходимый потенциал, который позволил бы нам бороться на самом высоком уровне, а уже дальше задача будет лишь постараться его реализовать. Вот такая задача стоит. Конечно, мы будем бороться за самые высокие места — а кто собирается участвовать в Олимпийских играх, не планируя бороться. Все борются. Это моя позиция: в спорте планирование — дело самое неблагодарное, особенно это касается Олимпийских игр, потому что вы знаете, насколько бывают непредсказуемые ситуации. Давайте будем думать о том, что надо подготовится, накопить потенциал. И вторая часть — реализовать этот потенциал. Потому что как спортсмен выступит на конкретных соревнованиях, от этого и будет зависеть результат.

Дмитрий ДУБРОВСКИЙ. Фото Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Спорт-Экспресс

Дмитрий ДУБРОВСКИЙ, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Двух мнений здесь быть не может — сборная России поедет в Пхенчхан. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и разговоры недоброжелателей, которые в последнее время приобрели особую актуальность, будут сведены на нет. Если команда поедет не в полном составе, то пострадает от этого вся мировая спортивная общественность и другие спортсмены в том числе, когда утратят смысл олимпийские победы.

О ПОДГОТОВКЕ. Предолимпийский год важен тем, что мы получаем лицензии. И есть предпосылки говорить о том, что женская команда поедет на Игры в полном составе — это четыре лицензии из четырех возможных. У мужской команды на сегодня уже три лицензии из четырех. У двоеборцев как минимум одна лицензия на сегодняшний день есть. Но сезон еще не закончен, надеемся, что как минимум еще один спортсмен сможет получить путевку в Корею. И летом команда уже приступит к подготовке, план есть и по тренировкам, и по заключительному этапу подготовки — мы уже смотрим на год вперед. Несколько дней назад вернулась сборная по двоеборью с предолимпийской неделе в Корее, на днях уезжает туда женская и мужская сборная по прыжкам, я и сам еду посмотреть, подышать тем воздухом, где через год состоятся Игры.

О МЕДАЛЯХ. Мы ожидаем многого от женской сборной, от Ирины Аввакумовой, которая в этом году уже не раз попадала в призы на этапах Кубка мира. Одна олимпийская медаль любого достоинства — такой план у федерации есть. Надеюсь, что этот сезон эти претензии не только сохранит, но и утвердит то, что впервые за долгие годы мы реально будем претендовать на олимпийскую медаль.

Сергей ЧЕПИКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Сергей ЧЕПИКОВ, двукратный олимпийский чемпион по биатлону

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Надеюсь, что мы поедем. А то будет какое-то непонятное решение, если команду не пустить. Думаю, что руководство Международного олимпийского комитета не пойдет на это. И так уже с паралимпийцами так вот поступили… Надеюсь, что здравый смысл восторжествует.

О ПОДГОТОВКЕ. Команда готовится хорошо, я недавно по телефону разговаривал с Антоном Шипулиным, в сборной атмосфера нормальная.

О МЕДАЛЯХ. Прогнозы я бы делать не хотел. Это никогда не бывает дополнительной мотивацией. Надо наоборот дать спортсменам немного расслабиться, почувствовать легкость и уверенность, тогда результаты придут. А если будут со стороны прессы, со стороны руководства российского спорта какие-то прогнозы или даже пожелания, — это по большей степени только мешает. Думаю, что мужской состав у нас очень сбалансированный — есть и молодые ребята, и опытный лидер Антон Шипулин. В женской команде проблем побольше, конечно, у наших девушек нет особой уверенности… Но Татьяна Акимова показала, что может быть лучшей. В чем особенность главных стартов — дается больше времени на подготовку, и здесь может «выстрелить» и спортсмен малоизвестный. Призерами были представители самых разных стран. Потенциально, конечно, команда в Пхенчхане будет бороться за высокие места.

Леонид МЕЛЬНИКОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ" Спорт-Экспресс

Леонид МЕЛЬНИКОВ, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России

ОБ УЧАСТИИ В ОИ-2018. Надеюсь, что олимпийская сборная России выступит в Пхенчхане.

О ПОДГОТОВКЕ. Сейчас проходит чемпионат мира, после которого продолжатся соревнования Кубка Европы, Кубка мира, и дальше, в зависимости от результатов, будет скорректирован наш план подготовки к олимпийскому году. Летняя база подготовки у нас на Камчатке, а в преддверии Игр на финальный этап определена база на Сахалине. Там проведут сборы те, кто не будет задействован в Кубке мира. У нас вплоть до Олимпиады будут идти соревнования, мы спортсменов не можем снимать с Кубка мира — идет подсчет рейтинговых очков, которые в дальнейшем определяют стартовые позиции. Что касается условий в Корее, в прошлом году у мужчин прошли соревнования в скоростных дисциплинах, и достаточно успешно. В этом году наши спортсмены принимали участие в этапах Кубка Азии, а Александр Хорошилов буквально два дня назад вернулся из Кореи, где провел цикл тренировок на олимпийских трассах. Могу сказать, что трассы соответствуют всем параметрам FIS, поэтому по спортивной части все будет на высшем уровне. Что касается бытовых условий, то мы тоже надеемся, что все будет хорошо.

О МЕДАЛЯХ. Посмотрим, как завершим этот сезон, на каких будем позициях. Посмотрим, как проведем лето и осень, будем надеяться, что обойдемся без травм. Как настоящие спортсмены ребята и девчонки настроены показать хороший результат, настроены на завоевание медалей. На Олимпиаду нет смысла ехать статистом.